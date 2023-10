Cosenza, docente aggredito da un genitore: interviene il ministro Valditara

COSENZA – “L’Associazione Nazionale Docenti, nella persona del suo presidente prof. Francesco Greco, accoglie con soddisfazione il diretto intervento del ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara che, a seguito della nostra segnalazione – si legge in una nota – inerente all’aggressione al maestro Cupelli, si è attivato a sostegno del docente. A tal riguardo, il ministro ha dato incarico all’Ufficio Scolastico Regionale, nella persona della Dirigente dott.ssa Antonella Iunti, di compiere quanto necessario per far luce sul caso ed a predisporre ogni forma di tutela a favore della parte lesa.

Si ricorda, infatti, che proprio l’attuale ministro ha di recente introdotto la possibilità per i docenti, vittime di atti di violenza durante il servizio, di avvalersi della rappresentanza e difesa dell’Avvocatura dello Stato. Un importante e significativo segnale di vicinanza ai docenti, volto a rafforzarne ruolo e funzione, che la categoria attendeva da tempo. L’Associazione Nazionale Docenti ringrazia, pertanto, il Ministro per quanto messo in atto finora, con l’auspicio che egli voglia proseguire nella importante opera di ridare ai docenti centralità ed autorevolezza”.