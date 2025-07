Cosa non fare con il grande caldo: i rimedi che crediamo corretti e che invece, mettono a rischio la salute

- Advertisement -

COSENZA – Caldo e rimedi. È questa una delle ricerche più diffuse sul web e non solo in questi giorni. Il caldo, infatti, continua ad imperversare sulla nostra Penisola, stretta nella morsa dell’anticiclone africano con temperature decisamente più alte della media con picchi che arrivano anche a 40°C, soprattutto al Sud. A dura prova è messo, dunque, il nostro fisico che deve fare i conti con i colpi di calore, la disidratazione e diverse problematiche che possono sopraggiungere con queste condizioni.

Ma come difendersi? Ci sono alcuni gesti quotidiani che spesso mettiamo in atto con la convinzione che ci possano aiutare a trovare refrigerio ma che in realtà non sono affatto corretti e per questo possono mettere a rischio la nostra salute, soprattutto per le persone più vulnerabili. Vediamo allora cosa è meglio non fare per evitare di peggiora le cose.

Caldo, i rimedi che crediamo corretti: cosa evitare

Tra i rimedi che crediamo possano aiutarci a difenderci dal caldo, si piazza in pole position l’abitudine di fare una doccia fredda appena arrivati a casa. Abitudine che ci espone a diversi rischi perché sottopone il fisico a forti sbalzi di temperatura. Lo stesso vale per le bevande eccessivamente fredde. Se è vero che in primo momento la freschezza della bibita ci dà refrigerio, può esporci a congestioni e dolori addominali.

Sulla stessa linea d’onda si posiziona la modalità di raffreddare gli ambienti chiusi. Impostare l’aria condizionata a temperature eccessivamente fresche non è corretto. Si creano sbalzi termici che possono creare anche problemi respiratori. Gli esperti consigliano, infatti, che tra dentro e fuori dovrebbero esserci al massimo 8°C di differenza. La temperatura consigliata è quella che non dovrebbe mai scendere sotto i 26 °C.

Una precisazione da fare è anche sul bere. È sbagliato farlo solo quando si ha sete. In giornate eccessivamente calde come quelle che stiamo vivendo è necessario bere con regolarità, anche se non si avverte lo stimolo, preferendo l’acqua ad altre bevande, per tenere sempre il corpo idratato. L’assunzione consigliata è quella di 2-2,5 litri al giorno di acqua per gli adulti.