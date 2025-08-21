Corpi mettalici nella mozzarella, stop a 5 lotti nei supermercati: l’avviso del Ministero della Salute

- Advertisement -

COSENZA – Ritirati dai supermercati cinque lotti di mozzarella per la “possibile presenza di corpi estranei metallici”. Lo rende noto il ministero della Salute sul suo sito. I lotti di mozzarella, venduti sotto i marchi Conad, Carrefour e Penny, erano stati prodotti dalla Granarolo negli stabilimenti di Usmate Velate (provincia di Monza e della Brianza). “Si raccomanda ai clienti che avessero acquistato questo lotto di non consumare il prodotto e di riportarlo nel punto vendita di acquisto”, si legge sul sito del ministero.

I lotti segnalati dal ministero

Il ministero della Salute ha identificato cinque lotti specifici, tutti riconducibili allo stabilimento di Usmate Velate (Monza e Brianza), contrassegnato dal bollo di identificazione IT 03 144 CE. Si tratta di prodotti commercializzati sotto marchi diversi, ma con un unico produttore: la Granarolo Spa. Le autorità sanitarie invitano i consumatori a non mangiare i prodotti segnalati e a riportarli presso i punti vendita, dove sarà possibile ottenere la sostituzione o il rimborso.