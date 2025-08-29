HomeItalia

Controesodo: bollino rosso da questo pomeriggio fino a domenica. In viaggio oltre 12 milioni di italiani

Sulla rete Anas questo fine settimana è atteso traffico in costante aumento soprattutto per i rientri verso le grandi città del Centro-Nord. L'ad Gemme: "Invito tutti a guidare con prudenza: è fondamentale per garantire la sicurezza stradale"

F.B.
Scritto da F.B.
Stima lettura: 1 minuti
Quello che inizia dal pomeriggio di oggi sarà un weekend segnato dalla fine delle vacanze per la maggiort parte degli italiani che tornano a casa per la ripresa delle attività lavorative.

Sulla rete Anas questo fine settimana è atteso traffico in costante aumento soprattutto per i rientri verso le grandi città del Centro-Nord: in base alle stime dell’Osservatorio Mobilità Stradale di Anas si attendono 12 milioni e 585mila spostamenti di autoveicoli.

Viabilità Italia ha annunciato bollino rosso nel pomeriggio di oggi, venerdì 29 agosto, nella mattinata di domani, sabato 30 agosto, e in particolare nell’intera giornata di domenica 31: spostamenti in netta crescita verso i grandi centri urbani in tutta Italia dalle località di villeggiatura.

I consigli di Gemme per viaggiare in sicurezzza

“Gli italiani si avviano a tornare a casa dalle vacanze per riprendere la propria quotidianità – ha ricordato l’amministratore delegato Claudio Andrea Gemme –. Invito tutte e tutti a guidare con prudenza: è fondamentale per garantire la sicurezza stradale. La malinconia della fine delle vacanze e la voglia di tornare rapidamente a destinazione possono portare a comportamenti rischiosi: secondo la nostra ultima ricerca sugli stili di guida, per il 51% degli italiani non è pericoloso superare i limiti di velocità. L’11,4% ritiene che durante la guida “si possa fare altro”, mentre soltanto il 55,4% è convinto che gli incidenti stradali dipendano da comportamenti errati”.

“In queste ore si concentrano numerosi spostamenti, anche a livello locale, con un forte volume di traffico, soprattutto sulle strade statali nei pressi dei centri abitati. Invito – conclude l’ad di Anas – a rispettare i limiti di velocità e a pianificare gli spostamenti. Mi raccomando, soprattutto, mai al volante con il cellulare, tutto il resto può aspettare. Nulla è urgente come salvaguardare la propria vita e quella degli altri”.

Il divieto di transito dei veicoli pesanti è in vigore da domani sabato 30 agosto dalle 8 alle 16 e domenica 31 agosto dalle 7 alle 22.

