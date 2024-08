Conto alla rovescia per la prima Superluna dell’anno, sarà anche ‘luna blu’

ROMA – L’appuntamento è per la sera di lunedì 19 agosto. Sarà anche una Luna Blu, come viene chiamata la seconda Luna piena del mese e la terza di una stagione. “Alle ore 20:26 del 19 agosto la Luna sarà piena, circa 35 ore prima del suo passaggio al perigeo, ovvero alla minima distanza dalla Terra, a 360.198 km da noi, contro una distanza media di poco più di 384.000 km”, osserva l’astrofisico Gianluca Mari, responsabile scientifico del Virtual Telescope Project.

La Luna sarà quindi un po’ più vicina e apparirà più luminosa e un po’ più grande del solito. “Questa sovrapposizione tra Luna piena e passaggio al perigeo viene ormai popolarmente indicata come Superluna. Un termine – rileva Masi – che in sé non ha alcuna valenza scientifica: in astronomia si preferisce parlare di Luna Piena al Perigeo, ma senza dubbio l’appellativo di Superluna ha un fascino tutto suo”.

La Superluna del 19 agosto “apparirà circa il 6% più grande e un po’ più luminosa della media, ma solo un osservatore esperto potrebbe, forse, rendersene conto”, afferma l’astrofisico. Si tratta infatti, prosegue, “di variazioni tutt’altro che eclatanti, che tuttavia aggiungono fascino all’evento, preziosa occasione per ammirare il nostro satellite naturale nel contesto del cielo notturno, un paesaggio sempre più trascurato e dimenticato”.