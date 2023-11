Congresso nazionale Oculisti, il dottore cosentino Muraca presenta il suo intervento in ‘live’

COSENZA – Si è conclusa con un apprezzamento generale la seduta di chirurgia live del congresso nazionale dell’ Associazione Italiana Medici Oculisti, che ha visto, tra gli altri, la presenza del Dottor Andrea Muraca, oculista cosentino che presta servizio presso l’azienda Ospedaliera universitaria maggiore della carità di Novara, diretta dal Professor Stefano De Cillà. In diretta durante il congresso, assistito dalla tecnologia del laser a femtosecondi, il dottor Muraca ha effettuato un intervento di cataratta, impiantando una lente intraoculare per la correzione dei difetti visivi tra cui la presbiopia.

“È stata una grande esperienza. Ho avuto la fortuna di operare in un grande congresso e il modo impeccabile con cui l’organizzazione ha gestito la complessità dell’evento mi ha lasciato senza parole e fatto sentire parte di una grande squadra. Congresso come questo sono molto utili poiché creano occasioni preziose di confronto e discussioni e, anche grazie a questo, torno a casa molto soddisfatto e arricchito. Grazie al supporto delle aziende presenti nel palcoscenico dell’ oftalmologia e grazie alle nuove tecnologie nel campo dei laser e delle lenti intraoculari, oggi riusciamo a curare la cataratta garantendo un risultato molto preciso e ripetibile, curando non solo l’opacità del cristallino ma anche i difetti visivi”.

Ormai da molti anni il dottor Andrea Muraca opera con successo nel settore. È specializzato nella chirurgia della cataratta con impianto di IOL premium, trattamento dei difetti visivi quali miopia, astigmatismo e ipermetropia, e nel trattamento chirurgico delle patologie vitreoretiniche.

Chi è il dottor Andrea Muraca

Il Dottor Andrea Muraca è un chirurgo oculista presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria di Novara. Svolge la sua attività privata in regime di extramoenia tra Novara, Milano e Cosenza. Specializzatosi in Oftalmologia nel 2016 presso l’Università degli studi Magna Grecia di Catanzaro, ha perfezionato la sua preparazione in Oftalmologia Pediatrica presso la Clinica Oculistica Universitaria dell’Ospedale San Giuseppe di Milano, diretta dal Prof. Nucci, esperto internazionale in materia di Oftalmologia Pediatrica.

Dal 2017 al 2020, presso il reparto di oculistica dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Novara, diretto dal Prof De Cillà, suo maestro e mentore, si è occupato di patologie retiniche sotto la guida della Prof.ssa Vujosevic. Ha fatto parte di un gruppo di ricerca molto attivo nel campo delle patologie retiniche ed in particolare nell’ambito della maculopatia diabetica.

Sono numerose le pubblicazioni che risalgono a questo periodo di collaborazione e nel 2018 vince il premio “Travel Grant” al congresso internazionale ARVO (HONOLULU -Hawaii). Dal 2020 si occupa di chirurgia vitreoretinica e del trattamento di patologie come distacco di retina, pucker maculare e foro maculare.