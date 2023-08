Concorso Ministero della Difesa: 1139 assunzioni a tempo indeterminato per diplomati

COSENZA – Il Ministero della Difesa ha indetto un concorso pubblico per esami, per l’assunzione complessiva di 1.139 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nell’Area funzionale II, fascia retributiva F2, nel profilo di Assistente tecnico, nei ruoli del personale civile del Ministero della Difesa.

E’ possibile trovare il bando online e inviare la candidatura sul portlae INPA al seguente link

I 1139 posti per assistenti diplomati del concorso Ministero della Difesa sono così suddivisi:

Codice FA32 – ASSISTENTE LINGUISTICO N° 1 unità

– ASSISTENTE LINGUISTICO Codice FT35 – ASSISTENTE AI SERVIZI DI SUPPORTO N° 24 unità

– ASSISTENTE AI SERVIZI DI SUPPORTO Codice FT36 – ASSISTENTE PER L’ALIMENTAZIONE E LA RISTORAZIONE N° 6 unità

– ASSISTENTE PER L’ALIMENTAZIONE E LA RISTORAZIONE Codice FT37 – ASSISTENTE AI SERVIZI DI VIGILANZA N° 77 unità

– ASSISTENTE AI SERVIZI DI VIGILANZA Codice FS41 – ASSISTENTE SANITARIO N° 9 unità

– ASSISTENTE SANITARIO Codice FT45 – ASSISTENTE TECNICO PER L’INFORMATICA N° 61 unità

– ASSISTENTE TECNICO PER L’INFORMATICA Codice FT46 – ASSISTENTE TECNICO PER I SISTEMI INFORMATIVI N° 3 unità

– ASSISTENTE TECNICO PER I SISTEMI INFORMATIVI Codice FT47 – ASSISTENTE TECNICO PER I SISTEMI ELETTRICI ED ELETTROMECCANICI N° 135 unità

– ASSISTENTE TECNICO PER I SISTEMI ELETTRICI ED ELETTROMECCANICI Codice FT48 – ASSISTENTE TECNICO PER LA CARTOGRAFIA E LA GRAFICA N° 81 unità

– ASSISTENTE TECNICO PER LA CARTOGRAFIA E LA GRAFICA Codice FT49 – ASSISTENTE TECNICO CHIMICO-FISICO N° 34 unità

– ASSISTENTE TECNICO CHIMICO-FISICO Codice FT50 – ASSISTENTE TECNICO ARTIFICIERE N° 10 unità

– ASSISTENTE TECNICO ARTIFICIERE Codice FT51 – ASSISTENTE TECNICO PER L’EDILIZIA E LE MANUTENZIONI N° 113 unità

– ASSISTENTE TECNICO PER L’EDILIZIA E LE MANUTENZIONI Codice FT52 – ASSISTENTE TECNICO N° 52 unità

– ASSISTENTE TECNICO Codice FT53 – ASSISTENTE TECNICO PER L’ELETTRONICA, L’OPTOELETTRONICA E LE TELECOMUNICAZIONI N° 127 unità

– ASSISTENTE TECNICO PER L’ELETTRONICA, L’OPTOELETTRONICA E LE TELECOMUNICAZIONI Codice FT54 – ASSISTENTE TECNICO PER LE LAVORAZIONI N° 130 unità

– ASSISTENTE TECNICO PER LE LAVORAZIONI Codice FT55 – ASSISTENTE TECNICO PER LA MOTORISTICA, LA MECCANICA E LE ARMI N° 275 unità

Per ogni profilo è prevista una ulteriore ripartizione dei posti di ogni profilo tra diverse Regioni. Si rimanda al bando per tutte suddivisioni in base al profilo di interesse.