Concorso Marescialli Carabinieri 2023: 816 posti per diplomati

ROMA – L’Arma dei Carabinieri ha indetto un nuovo concorso aperto ai civili in possesso di un diploma, finalizzato all’ammissione di 816 Allievi Marescialli al 13° Corso Triennale per il ruolo di Ispettori. È possibile presentare la domanda di ammissione fino all’11 Marzo 2023.

Come funziona e come partecipare

Il concorso è aperto anche ai civili per un totale di 816 posti disponibili. Lo stipendio medio di un Maresciallo dei Carabinieri è di 2000 euro.

Possono partecipare al concorso i militari appartenenti al corpo che non abbiano superato il giorno di compimento del 30° anno di età; i civili che abbiano compiuto il 17° anno di età e non abbiano superato il giorno di compimento del 26° anno di età. Per coloro che abbiano già prestato servizio militare per una durata non inferiore alla ferma obbligatoria il limite massimo di età è elevato sino al giorno di compimento del 28° anno. Per poter partecipare al Concorso Maresciallo dei Carabinieri è richiesto il diploma di scuola secondaria di II grado (diploma di maturità). Possono partecipare anche coloro che non sono ancora in possesso del diploma alla data di scadenza per la presentazione delle domande, purché lo conseguano alla fine dell’anno scolastico in corso.

Come inoltrare la domanda

La domanda di partecipazione può essere presentata attraverso il portale Concorsi dell’Arma dei Carabinieri. Per poter partecipare bisogna possedere: lo SPID e una PEC intestata. Il termine di partecipazione al concorso scade l’11 Marzo 2023.

Come si articola il concorso

La prova preliminare si svolgerà indicativamente entro il mese di Marzo. Il concorso si articola nelle seguenti prove: prova preliminare a quiz; prove di efficienza fisica; prova scritta di conoscenza della lingua italiana; accertamenti psico fisici; accertamenti attitudinali; prova orale.

La prova preliminare sarà composta da 100 quesiti a cui rispondere in 60 minuti e verterà su argomenti di: italiano; attualità; storia; geografia; matematica; geometria; Costituzione e cittadinanza italiana; scienze; logica deduttiva (ragionamento numerico, capacità verbale); informatica (conoscenza delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse); quesiti di ragionamento verbale; conoscenza di una lingua straniera a scelta tra il francese, l’inglese, lo spagnolo e il tedesco.

Infine, ti consigliamo di leggere attentamente il bando prima di inoltrare la domanda.