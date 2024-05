Concorso Inps, in arrivo il bando: 585 posti per diplomati a tempo indeterminato

cosenza – C’è attesa per la pubblicazione del bando dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) per l’assunzione di 585 diplomati a tempo indeterminato. Il bando era atteso nel 2023 ma è slittato e uscirà entro l’anno in corso. Questa iniziativa si inserisce nell’ambito del piano di rafforzamento delle capacità operative dell’ente, mirato a migliorare i servizi offerti ai cittadini e a rispondere alle crescenti esigenze del sistema previdenziale italiano.

Le figure richieste

I vincitori del concorso saranno assunti con un contratto a tempo indeterminato in area B. In particolare si ricercano 498 assistenti ai servizi che si occuperanno di attività amministrative, gestionali e di supporto. Gli assistenti tecnici, con 25 posti, svolgeranno compiti tecnici, di manutenzione e di sicurezza. Gli assistenti informatici, con 62 posti, si dedicheranno a compiti informatici, di sviluppo e di assistenza.

Titoli richiesti: è sufficiente solo il diploma

Per accedere al concorso non ci sono limiti di età, bisogna aver compiuto la maggior età e avere un titolo di studio di diploma di scuola secondaria di secondo grado. Chi possiede la laurea avrà un punteggio aggiuntivo.

Come partecipare al bando

La domanda di partecipazione al concorso Inps dovrà essere effettuata attraverso la piattaforma inPA, ovvero il portale per il reclutamento nella Pubblica Amministrazione attraverso cui è possibile accedere possedendo le credenziali SPID, CIE o CNS, necessarie per accedere sulla piattaforma.

La retribuzione

Il personale di categoria B Inps percepisce uno stipendio mensile di circa 1.700 / 1.900 euro. La retribuzione tabellare annua prevede annualmente: B1 – 19.951,14 euro; B2 – 21.217,62 euro; B3 – 22.530,57 euro. A ciò vanno aggiunte la tredicesima e tutte le indennità spettanti.