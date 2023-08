Concorso CNR: 138 collaboratori amministrativi a tempo indeterminato. Sede anche a Cosenza

COSENZA – Arriva il concorso CNR 2023 aperto anche ai diplomati. Il Consiglio nazionale delle ricerche ha infatti indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami (QUI IL BANDO), per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di 138 unità con profilo di “Collaboratore di amministrazione VII livello professionale” presso le strutture del Consiglio nazionale delle ricerche in diverse sedi italiane. È possibile inoltrare la domanda entro e non oltre le 18:00 dell’11 settembre 2023.

Le posizioni a bando sono ripartite su base territoriale, come da sottostante tabella:



CODICE AMBITI TERRITORIALI NUM POSTI 01 TORINO 4 02 MONZA E DELLA BRIANZA 2 03 MILANO 10 04 PAVIA 2 05 TRIESTE 1 06 VENEZIA 1 07 PADOVA 7 08 GENOVA 3 09 PARMA 1 10 BOLOGNA 7 11 FIRENZE 5 12 PISA 8 13 ROMA 59 14 NAPOLI 13 15 AVELLINO 1 16 BARI 7 17 LECCE 1 18 POTENZA 1 19 COSENZA 1 20 PALERMO 2 21 CAGLIARI 2 TOTALE 138

Concorso CNR 2023: requisiti di ammissione

Per la partecipazione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti:

a) Cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea. Possono altresì partecipare i familiari dei cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero i cittadini di Paesi Terzi, che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria, ai sensi dell’art. 38 del d.lgs 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall’art. 7 della legge 6 agosto 2013, n. 97;

b) Età non inferiore a 18 anni

c) Posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva, ai sensi dell’art. 1 legge 23 agosto 2004 n. 226, per i candidati di sesso maschile nati entro il 31 dicembre 1985

d) Non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l’interdizione dai pubblici uffici; non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente ed insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, nonché di non essere stato interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato, né essere stato licenziato per motivi disciplinari a norma dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati per i comparti della Pubblica Amministrazione;

e) Godimento dei diritti civili e politici. Per i candidati non cittadini italiani e non titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria, il godimento dei diritti civili e politici è riferito al Paese di cittadinanza;

f) Possesso del titolo di studio di diploma di istruzione secondaria di secondo grado, conseguito presso un Istituto superiore statale o legalmente riconosciuto. Se il titolo di studio è stato conseguito all’estero, il candidato indica nella domanda gli estremi del provvedimento con il quale il titolo stesso è stato riconosciuto equipollente al corrispondente titolo italiano ovvero dichiara di aver presentato la relativa richiesta. In tal caso il candidato sarà ammesso al concorso con riserva, fermo restando che il provvedimento dovrà obbligatoriamente essere presentato prima della stipula del contratto di lavoro.

2. I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, pena l’esclusione dal concorso, nonché all’atto della sottoscrizione del contratto di lavoro.

3. La verifica dei requisiti ai fini della partecipazione al concorso è effettuata dall’Ufficio Reclutamento del Personale.

4. Per i candidati di cittadinanza diversa da quella italiana, ai fini dell’accesso ai posti nella pubblica amministrazione, è richiesto, oltre ad un’adeguata conoscenza della lingua italiana, il possesso di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica italiana, fatta eccezione per la titolarità della cittadinanza.

Termine e modalità di presentazione della domanda diritti

È consentita la presentazione di una sola domanda di partecipazione per un solo ambito territoriale e relativo codice e tra quelli indicati nella tabella pena l’esclusione di tutte le domande presentate.

2. Il candidato, entro il termine utile per la presentazione, può modificare o integrare la domanda, rimuovere nella procedura informatica le domande erroneamente inviate.

3. La domanda deve essere compilata e presentata esclusivamente via telematica, utilizzando un’applicazione informatica, disponibile attraverso il portale unico del reclutamento di cui all’art. 35 ter del d.lgs. 165/2001 (https://www.inpa.gov.it) ovvero nell’area concorsi del sito CNR all’indirizzo https://selezionionline.cnr.it, seguendo le istruzioni specificate al successivo art. 5.

4. Non sono ammesse altre forme di produzione o modalità di invio della domanda di partecipazione, pena l’esclusione.

5. Il termine di scadenza per la presentazione della domanda è di 30 giorni decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso del bando sul portale unico del reclutamento (https://www.inpa.gov.it). Si considera prodotta nei termini la domanda pervenuta entro le ore 18:00 dell’ultimo giorno utile. La data di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura è certificata dal sistema informatico che, allo scadere del termine utile per la presentazione, non permetterà più l’invio della domanda. In caso di malfunzionamento, parziale o totale, della piattaforma su cui caricare la domanda, a seguito di accertamento, l’Ente provvederà alla proroga del termine di scadenza per la presentazione della domanda, corrispondente al tempo del malfunzionamento. In tal caso, l’Ente pubblica sul sito istituzionale e sul portale unico del reclutamento un avviso dell’accertato malfunzionamento e del corrispondente periodo di proroga.

6. Per la partecipazione al concorso i candidati devono versare l’importo di euro 10, a titolo di diritti di segreteria. Il pagamento deve essere effettuato tramite la piattaforma pagoPA; è possibile scaricare l’avviso oppure procedere direttamente al pagamento attraverso il portale pagoPA, secondo le istruzioni riportate al seguente indirizzo:

7. Per la presentazione delle domande occorre procedere come di seguito indicato (avvalendosi anche del “Manuale utente” presente nella procedura informatica Selezioni Online alla voce “Altro”):

a) effettuare l’accesso tramite il sistema pubblico di identità digitale (SPID) oppure con carta d’identità elettronica (CIE). In alternativa si possono ottenere le credenziali di accesso proprietarie di questa amministrazione procedendo alla registrazione nel portale https://selezionionline.cnr.it utilizzando il link Nuova registrazione. Coloro che hanno già partecipato ad una precedente selezione attraverso il medesimo sito, devono usare le credenziali già in loro possesso, senza effettuare una nuova registrazione;

b) Per maggiori informazioni consultare il capitolo “Accesso/registrazione in procedura” del Manuale Utente, mentre per ricevere assistenza utilizzare il servizio di Helpdesk;

c) compilare la domanda, inserendo le dichiarazioni indicate nel successivo art. 5;

d) allegare il pdf del curriculum in formato europeo, nel quale il candidato deve inserire tutte le informazioni di tipo sostanziale e formale relative ai titoli e alle esperienze lavorative che intende sottoporre alla valutazione della commissione esaminatrice, come indicato all’art. 11;

e) allegare un documento di identità con firma leggibile in corso di validità;

f) allegare il modulo (compilato automaticamente dalla procedura con i dati anagrafici inseriti dal candidato in fase di inserimento della domanda), concernente le dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, sottoscritto con firma autografa leggibile e scansionato ovvero firmato digitalmente;

g) allegare il modulo (compilato automaticamente come il precedente) concernente l’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679, sottoscritto con firma autografa leggibile e scansionato ovvero firmato digitalmente;

h) inserire la ricevuta di pagamento dei diritti di segreteria tramite la piattaforma pagoPA, scaricando l’apposito modulo avviso, oppure selezionare l’opzione Paga avviso pagoPA. Successivamente al pagamento, la piattaforma resta in attesa della notifica, la quale viene caricata nella domanda come ricevuta di pagamento; tale operazione è da effettuare entro la scadenza del presente bando;

i) confermare ed inviare definitivamente la domanda per ricevere la conferma della corretta sottomissione.

I documenti richiesti di cui alle precedenti lettere c), d), e), f), g), h) dovranno essere inseriti nella procedura informatica esclusivamente in formato pdf (Portable Document Format).

8. Il sistema informatico invia conferma della corretta sottomissione della domanda all’indirizzo e-mail di registrazione del candidato.

9. Le domande che non vengono confermate ed inviate definitivamente nella procedura, come indicato al comma 7 lett. i), rimangono in stato provvisorio e pertanto sono nulle.