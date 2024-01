ROMA – È stato indetto un concorso pubblico, per esami, per 100 posti di Assistente parlamentare alla Camera dei deputati a tempo pieno ed indeterminato aperto ai diplomati. Le domande di partecipazione sono aperte fino il 26 Febbraio 2024 e devono essere inviata per via telematica, entro le ore 18:00 (ora italiana) del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale – 4a serie speciale, esclusivamente attraverso l’applicazione disponibile all’indirizzo concorsi.camera.it, raggiungibile anche dal sito istituzionale della Camera dei deputati camera.it. Per accedere all’applicazione i candidati devono essere in possesso di un’identità nell’ambito del Sistema pubblico di identità digitale (SPID). Chi ne fosse sprovvisto può richiederla secondo le procedure indicate nel sito spid.gov.it.

Requisiti per l’ammissione al concorso Assistente parlamentare

Per l’ammissione al concorso per assistente parlamentare è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;

b) età non superiore a 40 anni. Il limite di età è da intendersi superato alla mezzanotte del

giorno del compimento del 40° anno

c) diploma di istruzione secondaria di secondo grado. Qualora il titolo di istruzione richiesto

sia stato conseguito all’estero, esso è considerato requisito valido per l’ammissione ove

sia stato riconosciuto equivalente ovvero equipollente, ai sensi della normativa vigente,

al titolo di istruzione di cui al primo periodo

d) idoneità fisica all’impiego valutata in relazione alle mansioni professionali dell’assistente

parlamentare; a tal fine, il candidato deve dichiarare il possesso dei seguenti requisiti:

– capacità visiva, naturale o corretta, di almeno 16/10 complessivi

– funzione uditiva totale, naturale o corretta, non inferiore all’80%

– funzione deambulatoria che non comporti l’ausilio di presidi ortopedici

– normale funzionalità degli arti superiori

e) godimento dei diritti politici

f) assenza di sentenze definitive di condanna, o di applicazione della pena su richiesta, per

reati che comportino la destituzione ai sensi dell’articolo 8 del Regolamento di disciplina

per il personale

Una prova selettiva, due prove scritte e una prova orale.

La prova selettiva consiste in 60 quesiti, a risposta multipla e a correzione informatizzata. Le materie della prova preselettiva sono le seguenti:

– Quesiti attitudinali relativi alla comprensione verbale e al ragionamento verbale

– Sicurezza nei luoghi di lavoro

– Primo soccorso

– Prevenzione incendi

– Lingua inglese

La prima prova scritta consiste nella risposta a un questionario, composto da quattro quesiti a risposta aperta, dove il tempo a disposizione e di tre ore. Le materie della prima prova sono le seguenti:

– Elementi di diritto costituzionale

– Elementi di diritto parlamentare

– Storia d’Italia dal 1861 ad oggi

La seconda prova scritta consiste nella risposta a un questionario, composto da quattro quesiti a risposta aperta, dove il tempo a disposizione e di tre ore. Le materie della seconda prova sono le seguenti:

– Sicurezza nei luoghi di lavoro

– Prevenzione incendi

– Primo soccorso

– Elementi di cerimoniale nazionale e internazionale

La prova orale consiste in un colloquio teso a completare la valutazione della preparazione e dell’aggiornamento culturale del candidato, inoltre la prova orale in lingua inglese consiste nella lettura e nella traduzione di un breve testo scritto in lingua, che costituisce la base per il colloquio. Le materie della prova orale sono le seguenti:

– Elementi di diritto costituzionale

– Storia d’Italia dal 1861 ad oggi

– Elementi di cerimoniale nazionale e internazionale

– Competenze informatiche e web di base

– Lingua inglese

I candidati possono sostenere anche una prova orale facoltativa sulla conoscenze delle lingue straniere:

Francese

Spagnolo

Tedesco

Russo

Portoghese

Cinese

Arabo

Il punteggio complessivo delle prove

Il punteggio complessivo è costituito dalla media tra il punteggio medio delle prove scritte

e il punteggio della prova orale. Al punteggio complessivo è aggiunto il punteggio della prova orale facoltativa. Il punteggio finale così risultante costituisce il punteggio di concorso. Nella formazione della graduatoria finale si tiene conto, a parità di punteggio, dei titoli di preferenza di cui all’articolo 3, comma 1. A tal fine, i candidati ammessi alla prova orale devono presentare i documenti comprovanti il possesso di titoli che diano luogo alla

preferenza a parità di punteggio entro il giorno in cui hanno inizio le prove orali. Per tutte le altre info è possibile consultare la pagina ufficiale dei concorsi