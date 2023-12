Concerto per la Pace, sarà il Maestro calabrese Magnelli a dirigere l’Orchestra Sinfonica del Molise

ROMA – Sarà diretto dal Maestro calabrese Andrea Magnelli il II Concerto per la Pace che si terrà presso la Chiesa Principale dell’Ordinariato Militare per l’Italia intitolata a S. Caterina da Siena a Magnanapoli, guidata dall’Arcivescovo S. E. Monsignor Santo Marcianò, anch’esso di origini calabresi. L’evento, giunto alla sua seconda edizione, è organizzato dallo studio legale Tiani-Spataro, in collaborazione con il Centro Italiano Gestalt su gentile concessione proprio dell’Ordinariato Militare per l’Italia.

Magnelli, originario di Morano Calabro, laureato in clarinetto presso il Conservatorio “Giacomantonio” di Cosenza e direttore d’orchestra – che vanta numerose collaborazioni con orchestre ed artisti internazionali – ha diretto anche lo scorso anno l’evento. Quest’anno sarà l’Orchestra Sinfonica del Molise OSM ad eseguire il ricco programma, a partire dall’esecuzione della celeberrima sinfonia nr. 7 di Ludwig van Beethoven, composta fra l’autunno 1811 e il giugno 1812. Dall’aspetto estroso, ai limiti della stravaganza, Richard Wagner l’ha definita “l’apoteosi stessa della danza. È la danza, nella sua essenza più sublime”. Danza quindi come sublimazione di una essenza ritmica, che percorre tutta l’opera in un graduale e costante crescendo d’intensità metrica, da una lenta messa in moto fino al massimo dell’eccitazione.

Nella seconda parte del concerto, dalla voce del soprano Romina Cicoli, sono previsti brani dalla tradizione natalizia come Adeste Fideles, Cantique de Noël di Adolphe Adam, il celebre Magnificat anima mea di Mons. Marco Frisina e molti altri.”Sono onorato di ritornare a dirigere un concerto presso questa prestigiosissima sede – ha dichiarato Andrea Magnelli – con una compagine orchestrale, inoltre, di altissimo livello. Un’occasione per lanciare un messaggio di pace e bellezza attraverso la musica universale di Beethoven”.