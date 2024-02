Compra un Gratta e Vinci da 5 euro e resta di sasso. I proprietari «si hai vinto 500.000 euro»

PARTINICO (PA) – La dea bendata questa volta arriva a Partinico, in provincia di Palermo, dove con un Gratta e Vinci dal costo di 5 euro, un fortunato giocatore si è portato a casa la vincita massima di ben 500mila euro. È accaduto nella tabaccheria Cangialosi della centralissima Corso dei Mille nel comune siciliano dove adesso è caccia al fortunato vincitore.

Gratta e vinci: vinto il premio massimo

Quando ha grattato il tagliando della Serie “il Miliardario” da 5 euro, il giocatore è rimasto impietrito. Come ha spiegato Gaetano Cangialosi, figlio del proprietario della tabaccheria, l’uomo, un gran lavoratore e una persona per bene non credeva ai suoi occhi «è rimasto di sasso e non credeva a quello che aveva appena visto. Abbiamo guardato insieme il biglietto e gli abbiamo detto che aveva vinto 500mila euro. Ma lui continuava ad essere incredulo e a non credere alla super vincita. Siamo davvero contenti per lui, è un onesto lavoratore e persona perbene, lo meritava”. La possibilità di vincere il premio massimo da 500mila euro è di 1 biglietto ogni 6 milioni.

Il Miliardario: come si gioca

Si devono scoprire i “NUMERI VINCENTI” celati dall’immagine di cinque monete recanti il simbolo “€” e “I TUOI NUMERI”, celati dall’immagine di quindici blocchetti di banconote. Se ne “I TUOI NUMERI” si trovano, una o più volte, uno o più “NUMERI VINCENTI” si vince il premio o la somma dei premi corrispondenti. Se ne “I TUOI NUMERI” si trova: il simbolo della stella si vince un premio di importo pari a 100€. Se si trova il simbolo del ferro di cavallo si vince un premio di importo pari a 200€. Se si trova invece il simbolo della moneta si vince un premio di importo pari a 500€. infine se si trova il simbolo del lingotto si vincono tutti i premi presenti nell’area di gioco

Vincita massima: € 500.000,00 euro

Altri premi (in euro): 5,00 – 10,00 – 15,00 – 20,00 – 50,00 – 100,00 – 200,00 – 500,00 – 1.000,00 – 10.000,00 – 100.000,00 – 300.000,00

Probabilità di vincita: 1 biglietto ogni 7,84 (premi superiori al costo della giocata)

Probabilità di vincita massima: 1 biglietto ogni 6.000.000

