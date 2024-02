Compra per la prima volta un Gratta e Vinci. Vince e si porta a casa 10.000 euro

CAIRO MONTENOTTE (SV) – Si sa la fortune è cieca, ancor di più con i Gratta e Vinci. Milioni di persone tentano la fortuna con i tagliandi sperando di centrare una vincita che possa cambiargli la vita. E quello che è accaduto nelle ultime settimane in un piccolo comune del savonese è la dimostrazione che nulla è mai per socontato.

Gratta e vinci: il suo primo tagliando è vincente

Cairo Montenotte, piccolo paese della provincia di Savona, è il teatro di una storia fortunata – come scrive Agimeg – ed ha per protagonista un giovane del luogo che ha centrato una super vincita al Gratta e Vinci. La dea bendata ha fatto tappa nella tabaccheria-edicola ‘Da Roby’ in via Martiri della Libertà dove il fortunato ha deciso di acquistare per la prima volta un Gratta e Vinci, il prescelto è stato quello della serie ‘Doppia Sfida‘ dal costo di 5 euro. Il giovane dopo aver grattato i numeri ha scoperto di aver realizzato una super vincita: ben 10.000 euro. La bella storia ha già fatto il giro del paese e c’è grande curiosità per scoprire l’identità del vincitore.

Doppia Sfida: come si gioca

Il biglietto contiene due diverse modalità di gioco presenti nella medesima area di gioco:

Modalità 1: si devono scoprire i “NUMERI VINCENTI” celati dall’immagine di cinque simboli “€” e, nella sezione “I TUOI NUMERI”, i numeri celati dall’immagine di dodici blocchetti di banconote.

Se ne “I TUOI NUMERI” si trovano, una o più volte, uno o più “NUMERI VINCENTI” si vince il premio o la somma dei premi corrispondenti.

Modalità 2: se sotto le scritte “PREMIO” presenti nella sezione “I TUOI NUMERI” si trovano 3 importi uguali, si vince quell’importo (esempio, se si rinvengono tre importi di Euro 50,00, si vince un premio pari ad Euro 50,00).

VINCITA MASSIMA: € 500.000,00

ALTRI PREMI (in euro): 5,00 – 10,00 – 20,00 – 25,00 – 50,00 – 100,00 – 500,00 – 1.000,00 – 10.000,00

PROBABILITA’ DI VINCITA: 1 biglietto ogni 7,10 (premi superiori al costo della giocata)

PROBABILITA’ DI VINCITA MASSIMA: 1 biglietto ogni 8.640.000