Commando insegue e spara contro un’auto: calabrese ferito gravemente

MILANO – Colpi di arma da fuoco esplosi in strada. In pieno giorno. Un uomo di 56 anni, di origine calabrese, è rimasto gravemente ferito, questa mattina intorno alle 11:30 a Seregno, in provincia di Monza, dove un commando ha inseguito la sua auto per almeno 500 metri sparando all’impazzata e ferendolo con non meno di due colpi.

I dettagli

La sparatoria è avvenuta a Seregno su cui ora sono in corso le indagini dei carabinieri di Seregno. Secondo quanto al momento ricostruito un gruppo di persone armate, giunto a bordo di un mezzo, si sarebbe fermato e avrebbe esploso alcuni colpi di arma da fuoco, all’indirizzo dell’uomo. Almeno uno degli spari ha colpito la vittima, raggiungendola alla schiena. A soccorrerlo per primo sono stati alcuni passanti che hanno fermato anche una pattuglia del Nucleo Operativo Radiomobile della compagnia di Seregno che stava transitando nel tratto impegnata in una attività di controllo del territorio.

L’uomo è stato soccorso dal personale sanitario del 118 e trasferito d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale di Desio. Secondo le prime informazioni apprese, non verserebbe in pericolo di vita. Subito sono scattate le indagini e le ricerche dei fuggitivi che si sarebbero allontanati a bordo di un veicolo che sarebbe rimasto coinvolto poi in un sinistro. Al momento le indagini non escludono alcuna ipotesi.