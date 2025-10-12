HomeItalia

Come combattere lo spreco alimentare: comportamenti virtuosi per un futuro sostenibile

Ridurre lo spreco alimentare significa non solo risparmiare economicamente, ma anche contribuire concretamente alla tutela dell'ambiente per le generazioni future. Piccole, grandi azioni quotidiane su cui l'associazione Codici invita i consumatori a riflettere

S.G.
Scritto da S.G.
Stima lettura: 1 minuti
- Advertisement -

ROMA – Lo spreco alimentare rappresenta una sfida cruciale per la sostenibilità ambientale ed economica. Ogni anno, tonnellate di cibo finiscono nella spazzatura, con gravi conseguenze per l’ambiente e le risorse del pianeta. Tuttavia, i consumatori possono fare la differenza adottando comportamenti più consapevoli e questo è il motivo dell’appello alla responsabilità che lancia l’associazione Codici.

Sono tre, in particolare, le azioni suggerite: pianificare i pasti e fare la lista della spesa, conservare correttamente gli alimenti, trasformare gli avanzi.

Pianificazione e acquisti intelligenti, dunque, sono il primo passo per combattere lo spreco alimentare. Preparare una lista della spesa, verificare le scorte prima di fare acquisti e preferire prodotti sfusi o con confezioni ridotte aiuta a comprare solo ciò che serve realmente. È fondamentale anche comprendere le etichette: la dicitura “da consumarsi preferibilmente entro” indica qualità ottimale, non scadenza assoluta.

– La corretta conservazione degli alimenti è un altro accorgimento utile. Utilizzare contenitori ermetici, rispettare le temperature del frigorifero e congelare le porzioni in eccesso sono pratiche essenziali. Può risultare utile anche mettere davanti in frigo i prodotti con scadenza più vicina.

valorizzare gli avanzi trasformandoli in nuove ricette creative, evitando che finiscano inutilmente tra i rifiuti. Il pane raffermo, ad esempio, può diventare pangrattato, la frutta troppo matura può diventare marmellata, mentre le verdure possono trasformarsi in minestre o torte salate.

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

francollo-codex-purpureus-rossanensis.

Presentato a Rossano il francobollo sul “Codex purpureus rossanensis”

Calabria
CORIGLIANO ROSSANO (CS) - È stato presentato a Corigliano-Rossano, nel chiostro del Museo diocesano, il francobollo che riproduce una delle tavole più importanti del...
Scale Mobili Cosenza Piazza XV Marzo

Le nuove scale mobili del centro storico di Cosenza, Alimena rassicura “nessuno stop ai...

Area Urbana
COSENZA – Le scale mobili del centro storico di Cosenza, che torneranno a collegare Piazza Spirito Santo a Piazza XV Marzo, saranno completate e...
Up With Down Affavorì'

“Up With Down”, AIPD lancia la piattaforma per l’imprenditoria inclusiva. L’esempio di ‘Affavorì’ a...

Italia
ROMA - In occasione della Giornata Nazionale delle Persone con Sindrome di Down, arriva Up-With-Down, una piattaforma per aspiranti imprenditori con sindrome di Down. La giornata...
Mongrassano Polo Digitale

Mongrassano nella rete nazionale del Polo Digitale PA. Presto anche Longobardi, Caccuri, Firmo, Tarsia...

Provincia
MONGRASSANO (CS) -  Il Comune di Mongrassano compie un passo significativo verso la modernizzazione dei propri servizi, aderendo ufficialmente al Polo Digitale Calabria – Polo...
ludopatia calabria

Ludopatia, la Calabria tra le regioni più esposte al rischio: prima per gioco problematico

Calabria
COSENZA - L’Italia si conferma un Paese dove il gioco resta un fenomeno diffuso e complesso, con rischi che variano sensibilmente da una regione...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria37642Area Urbana22742Provincia20001Italia8070Sport3896Tirreno2992Università1488
-->
S.G.
Altri Articoli di S.G.

Leggi ancora

Up With Down Affavorì'
Italia

“Up With Down”, AIPD lancia la piattaforma per l’imprenditoria inclusiva. L’esempio...

ROMA - In occasione della Giornata Nazionale delle Persone con Sindrome di Down, arriva Up-With-Down, una piattaforma per aspiranti imprenditori con sindrome di Down. La giornata...
Medici sanità ospedale salute
Calabria

Oltre i numeri del rapporto GIMBE: Tucci «serve una sanità che...

COSENZA - Il nuovo Rapporto GIMBE 2025 fotografa con precisione le difficoltà del Servizio Sanitario Nazionale: sottofinanziamento, carenza di personale, disuguaglianze territoriali, crescita della...
Domenica di carta 2025 - Locandina scacchi in famiglia
Area Urbana

Archivio di Stato di Cosenza: ‘Scacchi in famiglia’ in occasione dell’iniziativa...

COSENZA - Si intitola “Scacchi in famiglia” e l'evento unisce la scoperta del patrimonio archivistico alla passione per gli scacchi, con un focus dedicato...
Area Urbana

Nel cuore del centro storico torna “Cosenza Vecchia Slam”: l’arte scende...

COSENZA - Nel cuore del centro storico torna Cosenza Vecchia Slam, la manifestazione culturale organizzata da Aghia Sophia Fest, giunta alla sua settima edizione....
calabbria teatro festival castrovillari
Provincia

Castrovillari, torna il Calàbbria Teatro Festival: un viaggio poetico tra memoria,...

CASTROVILLARI (CS) - Torna con la sua XIII edizione il Calàbbria Teatro Festival, appuntamento culturale nel mese di ottobre, del panorama teatrale calabrese e...
cinema senza confini frammenti di mare
Calabria

Cinema Senza Confini: Marcello Arnone e Stéphane Ferrara protagonisti di “Frammenti...

COSENZA - Con Frammenti di mare, il regista Carlo Marcucci – già candidato ai Golden Globe per il documentario Chernobyl 20 anni dopo –...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA