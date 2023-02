Coldiretti, la siccità aggrava l’emergenza cinghiali: «branchi in centri urbani e litorali»

ROMA – Non solo incidenti, che avvengono ogni due giorni in Italia per la presenza di cinghiali sulle strade, che hanno già provocato più 200 fra morti e feriti in un anno, ma anche i danni alle coltivazioni e i rischi sanitari per gli allevamenti. La situazione è addirittura peggiorata con la siccità che fa seccare i raccolti e asciuga i torrenti spingendo i branchi sempre più verso centri urbani e litorali a caccia di cibo e di acqua.

E’ quanto emerge da un’elaborazione di Coldiretti su dati Asaps, in occasione del vertice tra il ministro dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare Francesco Lollobrigida con i presidenti di Coldiretti Ettore Prandini, di Federparchi Giampiero Sammuri, di Fondazione Una Maurizio Zipponi,e dell’associazione Agrivenatoria Biodiversitalia Niccolò Sacchetti.

In Italia oltre 2 milioni di cinghiali

E’ una delle peggiori minacce alla sicurezza a 360 gradi, evidenzia la Coldiretti, dove oggi i bassi livelli dei fiumi permettono agli animali di attraversarli con più facilità, aumentandone le possibilità di spostarsi da un territorio all’altro. La presenza di 2,3 milioni di cinghiali stimati dalla Coldiretti in Italia provoca danni incalcolabili alle produzioni agricole, ma anche all’equilibrio ambientale di vasti ecosistemi territoriali in aree di pregio naturalistico con la perdita di biodiversità sia animale che vegetale senza dimenticare i rischi per gli allevamenti e il Made in Italy a tavola con la diffusione della peste africana.

Quasi sette italiani su dieci (69%), secondo l’indagine Coldiretti/Ixè, ritiene che i cinghiali siano troppo numerosi mentre il 58% li considera una vera e propria minaccia per la popolazione, oltre che un serio problema per le coltivazioni e per l’equilibrio ambientale come pensa il 75% degli intervistati. Da qui l’esigenza deninciata dal presidente della Coldiretti Ettore Prandini “di interventi mirati e su larga scala per ridurre la minaccia dei cinghiali a livello nazionale”.