Cocaina per i turisti della costiera amalfitana, sette misure cautelari eseguite anche nel Cosentino

- Advertisement -

TORRE ANNUNZIATA (NA) – I carabinieri di Napoli, hanno eseguito tra la provincia partenopea ma anche in quelle di Salerno, Cosenza, Lecce e Pescara, un’ordinanza cautelare emessa dal gip del tribunale di Torre Annunziata su richiesta della Procura nei confronti di sette persone accusate di detenzione illegale e spaccio di sostanza stupefacente, in particolare cocaina.

Le indagini partite da un controllo stradale

Tutto è partito da un semplice controllo su strada effettuato nei confronti di un uomo sorpreso alla guida di un’auto di grossa cilindrata mentre effettuava manovre pericolose e sorpassi azzardati. Da quell’episodio, apparentemente isolato, è scaturita un’articolata azione investigativa, con servizi di osservazione, pedinamento e attività d’intercettazione telefonica, che ha consentito di accertare un’attività di spaccio lungo il territorio costiero, con la ricostruzione di oltre 80 cessioni di cocaina, avvenute a Positano e in penisola sorrentina tra marzo e ottobre del 2023.

Le indagini hanno permesso di accertare l’esistenza di una fiorente attività di cessione di spaccio di droga con base a Positano ma estesa anche al territorio di Torre Annunziata, che aveva come destinatari, oltre che consumatori locali, principalmente turisti, soprattutto stranieri, in vacanza nella costiera amalfitana.

Nel corso dell’indagine sono state sequestrate decine di dosi di cocaina per un totale di oltre tre etti di cocaina pronta per la vendita al dettaglio. Dei soggetti raggiunti dall’ordinanza, due sono finiti in carcere; altri due ai domiciliari (per uno di loro prevista l’applicazione del braccialetto elettronico); uno ha ricevuto il divieto di dimora in provincia di Salerno con obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria; un altro ancora il divieto di dimora a Positano e, infine, per un ultimo soggetto è scattato l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.