Cinque scosse di terremoto in Basilicata, epicentro a Moliterno. La più forte di magnitudo 3.2

MOLITERNO (PZ) – Trema la terra in Basilicata dove sono state registrate, dalle 6:30 di questa mattina, ben 5 scosse di terremoto. La più forte, di magnitudo 3.2, si è verificata alle 09:36. Le altre scosse hanno avuto una magnitudo compresa tra 2.0 e 2.7.

Tutte hanno avuto come epicentro il comune di Moliterno in provincia di Potenza. Il sisma, registrato dalla Sala Sismica dell’Istituto nazionale di Geologia e Vulcanologia di Roma è avvenuto a 10 chilometri di profondità ed è stato avvertito anche in provincia di Salerno e anche in alcuni centri del Pollino calabrese. Al momento non si registrano danni a cose o persone.