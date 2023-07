Ciclista travolto e ucciso da un’auto: arrestato pirata della strada, è un 26enne calabrese

REGGIO EMILIA – E’ stato arrestato con l’accusa di omicidio stradale aggravato dalla fuga, un giovane di 26 anni, calabrese ma residente nel Reggiano. Le indagini condotte dalla Polizia Stradale di Guastalla con la collaborazione dei carabinieri hanno portato a identificare e denunciare il conducente dell’auto. I fatti risalgono al pomeriggio di sabato 24 giugno. Il 48enne Loris Forghieri (in foto) di Campagnola Emilia si trovava in sella alla sua bicicletta percorrendo via Bandini del comune di Reggiolo, quando è stato centrato da un’auto il cui conducente si diede alla fuga. Il giovane, dopo qualche giorno, si era costituito ai carabinieri ed era stato denunciato. A suo carico gli agenti della Polizia Stradale che hanno eseguito i rilievi hanno acquisito presunti elementi di responsabilità.

I fatti

Erano le 16.50 del 24 giugno scorso quando gli agenti della polizia Stradale della sezione di Guastalla erano intervenuti insieme ai Carabinieri reggiolesi in viale Bandini del comune di Reggiolo all’incrocio di via Roma, trovando un ciclista a terra privo di coscienza, successivamente deceduto in ospedale per le gravi lesioni riportate. Poco distante vi era la bicicletta con evidenti segni di impatto e lo specchietto retrovisore risultato essere di una Ford Focus. Le indagini si sono concentrate sul veicolo e prima che arrivassero ad una svolta il 26enne si è presentato spontaneamente ai Carabinieri. Il giovane è stato posto agli arresti domiciliari.