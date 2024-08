Chiuso dal 2 all’11 settembre un intero tratto della A2: prima in direzione Sud, poi Nord

COSENZA – Il tratto della A2 Autostrada del Mediterraneo compreso tra gli svincoli di Padula- Buonabitacolo, in provincia di Salerno, e Lagonegro (Potenza) sarà chiuso da lunedì 2 settembre per consentire l’esecuzione di accertamenti tecnici. Lo ha annunciato l’ufficio stampa di Anas che ha spiegato quali sono state le modalità concordate con le prefetture di Salerno e Potenza e le forze dell’ordine.

Dal 2 al 6 chiuso il tratto in direzione Sud. Dal 9 all’11 quello nord

Nel dettaglio, a partire da lunedì 2 settembre e fino a venerdì 6 sarà chiusa al traffico la carreggiata in direzione sud mentre a partire da lunedì 9 settembre e fino a mercoledì 11 settembre sarà chiusa la carreggiata in direzione nord. Durante le chiusure, i veicoli diretti a Sud dovranno uscire presso lo svincolo di Padula Buonabitacolo, rientrando allo svincolo Lagonegro Nord in A2 direzione Reggio Calabria. Percorso inverso per i veicoli in direzione Nord.