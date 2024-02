Cellulari in carcere, la schermatura? «già sperimentata, ha costi troppo alti»

ROMA- “L’introduzione dei cellulari nelle carceri rappresenta un problema difficile da contrastare. Sicuramente prevedere la schermatura degli istituti sarebbe un’ottima soluzione. Ma oltre l’idea espressa dal sottosegretario Delmastro non c’è nulla. In passato sono già state fatte sperimentazioni in questo senso, che però non hanno avuto seguito a causa dei costi elevati: servirebbero centinaia di milioni di euro per tutti gli istituti”. Così il segretario del Sindacato di polizia penitenziaria (Spp), Aldo Di Giacomo.

“Qualche hanno fa con la società israeliana che ha il sistema di schermatura dell’aeroporto di Fiumicino era stata avviata la sperimentazione in alcune carceri, come in Calabria. Ma – ha aggiunto Di Giacomo – alla fine il progetto era stato accantonato perché troppo costoso, così come sarebbero altissimi i costi per una ‘schermatura parziale’ non estesa agli agenti. Ricordo inoltre che attualmente è un reato far entrare il telefonino all’interno delle mura di cinta ed eventuali importanti chiamate da parte degli agenti si possono fare con un telefono fisso”.