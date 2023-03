Case green, via libera alla direttiva che ridurrà il peso delle bollette: ecco cosa prevede

Riqualificare un edificio è un investimento, affossando il Superbonus, la destra in Italia ha lasciato ai soli ricchi la possibilità di rendere le proprie case sicure, efficienti e sostenibili. Affrontare la sfida del Green new deal e dell’abbattimento dei costi energetici è possibile solo se si offre a tutti i cittadini la possibilità di ristrutturare gli immobili.

Nel testo votato martedì scorso si chiede, fra le altre cose, la creazione di un fondo dedicato, l’Energy Performance Renovation Fund, come chiedeva il MoVimento 5 Stelle, per rendere la transizione sostenibile davvero equa per tutti è infatti essenziale che i governi abbiano maggiori risorse oltre a quelle già esistenti”, conclude l’europarlamentare Laura Ferrara in una nota.