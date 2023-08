Caro carburanti: un bonus benzina da 150 euro (una tantum) per i redditi più bassi. La proposta

COSENZA – Con i prezzi della benzina nuovamente alle stelle, da più parti è stato chiesto l’intervento del Governo e il taglio delle accise sui costi dei carburanti. Ma l’eventuale sforbiciata sulle accise andrebbe a graverebbe sulle casse dello Stato per quasi 13 miliardi di euro. Fondi da destinare ad altri interventi nella prossima legge di bilancio 2024 a cominciare dal taglio del cuneo fiscale per i lavoratori con redditi bassi e la rimodulazione delle aliquote Irpef.

Bonus benzina: 150 euro una tamum e social card. Le ipotesi

Ma il Governo, tornato a riunirsi ieri dopo la pausa estiva, sarebbe comunque intenzionato ad intervento per fronteggiare il caro carburante almeno per le famiglie con bassi redditi. L’idea sarebbe quella di un bonus una tantum da 150 euro per chi percepisce un reddito inferiore ai 20mila euro annui. Secondo i primi calcoli, il provvedimento costerebbe al Governo circa 2 miliardi di euro, che corrisponderebbero più o meno al “tesoretto” garantito dal gettito extra dell’Iva. Come dichiarato dal ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso pochi giorni fa all’evento “La Piazza” di Affariitaliani.it «per i redditi bassi il governo starebbe pensando a un bonus per fronteggiare il caro-carburanti».

L’idea, infatti, sarebbe quella di replicare il meccanismo del bonus anti-inflazione contenuto nel decreto aiuti-ter dello scorso anno. Un bonus benzina una tantum da destinare solo a chi percepisce un reddito ed erogato dall’INPS ai lavoratori dipendenti, pensionati e autonomi. Ma non è esclusa nemmeno l’ipotesi di una social card ventilata dallo stesso Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso. La social card verrebbe rilasciata rispettando i requisiti soggettivi, senza una specifica richiesta da parte del beneficiario. Ed essendo una tantum, sarebbe esclusa la possibilità di ricariche.