Carne coltivata, via libera della Camera al divieto di produzione e vendita in Italia

ROMA – L’aula di Montecitorio ha approvato il divieto di produrre e vendere in Italia di carne coltivata. L’Italia è il primo Paese in Europa ad introdurre questo divieto. L’Assemblea di Montecitorio ha approvato con 159 sì, 53 no e 34 astenuti il disegno di legge presentato dal ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida che proibisce la produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati nonché di divieto della denominazione di carne per prodotti trasformati contenenti proteine vegetali. Applausi e grida di gioia hanno accompagnato il via libera. A festeggiare il disco verde è la Coldiretti, raccolta in un sit in organizzato sotto il porticato della Galleria Colonna, a due passi da Palazzo Chigi.

Proprio davanti Palazzo Chigi ci sono state momenti di tensione per una rissa. Il segretario di +Europa Riccardo Magi e Benedetto Della Vedova riferiscono di essere stati spintonati e insultati davanti a palazzo Chigi dal presidente nazionale della Coldiretti Ettore Prandini. “Sono stato aggredito fisicamente dal presidente Della Coldiretti Ettore Prandini, che mi ha detto che sono un delinquente” ha denunciato Benedetto Della Vedova, deputato di +Europa, mentre manifestava davanti a Palazzo Chigi contro il provvedimento che introduce il divieto di carne sintetica, che dovrebbe essere approvato oggi alla Camera. Il disegno di legge contro la carne coltivata, firmato dal ministro e esponente di FdI Francesco Lollobrigida, ha visto il centrodestra compatto mentre Più Europa si è detta da sempre contraria parla di “divieto anti-scientifico, anti-europeo e anti-italiano” e che per questo ha deciso di presentare una pregiudiziale di costituzionalità.