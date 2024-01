Capodanno, 703 interventi dei vigili del fuoco. Tre donne ferite da proiettili in Campania, una è grave

COSENZA – Sono stati 703 stanotte gli interventi dei vigili del fuoco per incendi riconducibili ai festeggiamenti di Capodanno, in leggero aumento rispetto allo scorso anno, quando furono 646. Molti interventi hanno riguardato incendi di cassonetti, alcune autovetture parcheggiate in strada. Il numero maggiore in Emilia Romagna, dove sono stati 101. Gli altri interventi sono stati in Piemonte 46, Lombardia 69, Veneto e Trentino Alto Adige 47, Friuli Venezia Giulia 21, Liguria 42, Toscana 49, Marche 25, Umbria 22, Lazio 74, Abruzzo 16, Molise 1, Campania 38, Basilicata 6, Calabria 9, Puglia 60, Sicilia 52, Sardegna 25.

Per quanto riguarda i feriti tre donne sono state colpite a Napoli da proiettili vaganti. Nel quartiere Forcella, mentre assisteva dal balcone di casa ai fuochi d’artificio per il nuovo anno, una donna sarebbe stata colpita all’addome da un proiettile vagante. È accaduto nel quartiere di Forcella. La donna è stata trasportata all’ospedale Vecchio Pellegrini ma mon sarebbe in pericolo di vita. L’incidente segue di alcune ore quello che ha coinvolto un bambino di 11 anni ad Alfano, in provincia di Salerno. Il piccolo stava maneggiando un petardo, che gli è esploso in faccia. Immediati i soccorsi e la corsa all’ospedale: i medici gli hanno riscontrato un grave trauma all’occhio, la cui funzionalità sarebbe stata definitivamente compromessa. Sempre a Napoli una 50enne si è recata al pronto Soccorso con una ferita da colpi di pistola al fianco.

Stessa sorte anche per una donna di 45 anni di Afragola, ferita da un proiettile vagante durante i festeggiamenti per il capodanno. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri la vittima sarebbe stata colpita mentre festeggiava con i parenti all’interno di un’abitazione. La signora è in gravi condizioni e in pericolo di vita.