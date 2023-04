Caos dopo il deragliamento a Firenze, ecco i treni Alta velocità cancellati

ROMA – Disagi inevitabili per i passeggeri in arrivo o in partenza dalle principali stazioni ferroviarie italiane, da Napoli a Roma ma anche a Milano dopo il deragliamento del vagone merci tra Firenze e Bologna. Ritardi e delle cancellazioni stanno determinando numerose ripercussioni sull’utenza alle prese con servizi sostitutivi.

“L’obiettivo è ripristinare la circolazione entro il primo pomeriggio” fanno sapere dal Ministero dei Tasporti ed il vicepremier e ministro Matteo Salvini sta seguendo con la massima attenzione la vicenda, anche per evitare che in futuro ricapitino situazioni simili. “Nel nodo di Firenze c’è un problema legato alla presenza di binari normali vicini a quelli dell’alta velocità, situazione che verrà risolta da un sottopasso i cui lavori partiranno a maggio”.

Questi sono i treni ad Alta velocità per il momento cancellati, secondo quanto rende noto il sito di Trenitalia, a seguito del deragliamento del carro merci a Firenze Castello:

– FR 8505 Bolzano (5:12) – Roma Termini (10:10)

– FR 9300 Perugia (5:24) – Torino Porta Nuova (10:20)

– FR 9401 Venezia Santa Lucia (5:26) – Roma Termini (9:28)

– FR 9682 Roma Tiburtina (5:30) – Milano Rogoredo (8:15)

– FR 9400 Roma Termini (5:35) – Venezia Santa Lucia (9:34)

– FR 9612 Salerno (5:38) – Torino Porta Nuova (12:10)

– FR 9603 Milano Centrale (6:00) – Roma Termini (10:33)

– FR 9512 Roma Termini (6:00) – Torino Porta Nuova (11:05)

– FR 9511 Milano Centrale (6:10) – Lecce (15:50)

– FR 9490 Salerno (6:10) – Venezia Santa Lucia (12:34)

– FR 8418 Reggio Calabria Centrale (6:12) – Venezia Santa Lucia (15:34)

– FR 9403 Venezia Santa Lucia (6:26) – Napoli Centrale (11:48)

– FR 9404 Roma Termini (6:35) – Venezia Santa Lucia (10:34)

– FR 9604 Brescia (6:42) – Napoli Centrale (12:03)

– FR 9466 Trieste Centrale (6:42) – Roma Termini (12:00)

– FR 8502 Roma Termini (6:45) – Bolzano (11:56)

– FR 9409 Udine (6:47) – Napoli Centrale (14:03)

– FR 9611 Torino Porta Nuova (6:50) – Napoli Centrale (12:33)

– FR 9616 Napoli Centrale (6:55) – Milano Centrale (11:35)

– FR 9591 Firenze Santa Maria Novella (7:05) – Fiumicino Aeroporto (9:22)

– FR 9512 Roma Termini (7:10) – Milano Centrale (10:50)

– FR 9515 Milano Centrale (7:10) – Salerno (13:02)

– FR 8507 Bolzano (7:12) – Roma Termini (12:10)

– FR 9414 Salerno (7:13) – Venezia Santa Lucia (13:34)

– FR 9405 Venezia Santa Lucia (7:26) – Napoli Centrale (12:48)

– FR 8506 Napoli Centrale (7:30) – Bolzano (13:53)

– FR 9391 Torino Porta Nuova (7:40) – Napoli Centrale (14:08)

– FR 8503 Bergamo (8:00) – Roma Termini (13:05)

– FR 9618 Roma Termini (8:50) – Milano Centrale (12:00)

– FR 9310 Napoli Centrale (8:55) – Torino Porta Nuova (15:20)

– FR 9411 Venezia Santa Lucia (9:26) – Fiumicino Aeroporto (14:07)

– FR 8335 Fiumicino Aeroporto (9:38) – Napoli Centrale (11:33)

– FR 8508 Roma Termini (9:50) – Bergamo (15:00)

– FR 9527 Milano Centrale (10:10) – Salerno (16:06)

– FR 8419 Venezia Santa Lucia (12:26) – Reggio Calabria Centrale (21:40)

– FR 9560 Lecce (13:10) – Milano Centrale (22:50).