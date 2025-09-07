HomeItalia

Cambia l’esame di maturità, le novità in arrivo per il 2026 tra orale e commissioni

Restano invariate le prove scritte. Cambia il colloquio orale composto da quattro materie specifiche in base all'indirizzo. Non si potrà fare più "scena muta" altrimenti si ripete l'anno

F.B.
Scritto da F.B.
Stima lettura: 2 minuti
- Advertisement -

ROMA – Il nuovo anno scolastico si apre con una grande novità: cambia l’esame di maturità a seguito del decreto legge Valditara approvato nella giornata di ieri dal Consiglio dei Ministri. Le prove scritte, due, restano invariate mentre ad avere una nuova veste sarà il colloquio orale, il vero focus, insieme alla composizione delle commissioni, delle novità che riguardano l’esame di maturità a partire dal 2026.

Esame di maturità: cosa cambia per l’orale

L’esame orale si concentrerà solo su quattro discipline, quelle principali di ogni percorso di studio che ogni anno saranno scelte, presumibilmente a gennaio, con un decreto del Ministro dell’Istruzione e del Merito, nello stesso periodo in cui vengono assegnati i commissari esterni. In questo modo il colloquio sarà più flessibile ma anche più specifico iin base all’indirizzo di studio scelto.

Ma questa non è la sola novità che lo riguarda. Ce n’è un’altra decisamente significativa.  L‘orale non è valido se l’alunno resta in silenzio. Non si potrà dunque più fare la cosiddetta “scena muta” anche solo per protesta come è successo nel corso degli ultimi esami di maturità. Gli alunni che decideranno di non presentarsi o di non parlare al colloquio, senza presentare un motivo valido e giustificato, saranno obbligati a ripetere l’anno scolastico.

Alla valutazione dell’orale, inoltre, si somma anche tutto il percorso formativo dello studente tenendo in considerazione anche l’educazione civica e della formazione scuola-lavoro che dal nuovo anno sarà indicata come “Percorsi di formazione scuola-lavoro”.

Restano le prove INVALSI. I risultati però saranno inseriti ‘in forma descrittiva’ nel curriculum dello studente solo alla fine della pubblicazione degli esiti dell’esame di maturità allegando i dati al diploma finale senza che la commissione d’esame possa farne accesso.

Le commissioni d’esame: come cambiano e cosa possono fare

Con la riduzione delle materie oggetto della prova orale, si procede verso un’altra novità. Le commissioni dei docenti si ridimensionano. Con le nuove disposizioni saranno composte da due commissari esterni e due interni, più un presidente esterno, come sempre, che complete i team. Si “perdono” così due docenti, uno interno ed uno esterno.

Con i soldi che si risparmieranno per via della presenza di un numero minore di professori in commissione, il Ministero punta ad aumentare i compensi dei docenti impegnati nell’esame, dedicare più risorse alla formazione degli insegnanti e alle coperture assicurative.

La commissione non selezionerà più uno spunto iniziale per dare il via al colloquio mentre avrà la possibilità di incrementare il punteggio finale assegnando fino a tre punti, ma ad una sola condizione: l’alunno dovrà raggiungere con le sue forze, attraverso i punti ottenuti nel corso delle prove, almeno 97 così da poter espirare eventualmente alla votazione più alta di 100.

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

Diamante si prepara ad una nuova e piccante edizione del “Peperoncino Festival” – Tutti...

Tirreno
DIAMANTE (CS) - Mancano ormai pochi giorni all’inizio della 33ª edizione del Peperoncino Festival, l’evento enogastronomico e culturale più atteso dell’anno, in programma dal...
acqua-sindaco mendicino

Mendicino, sindaco denuncia l’insufficiente ripristino dell’erogazione idrica a contrada Rosario

Provincia
MENDICINO (CS) - Il sindaco Irma Bucarelli, esprime forte preoccupazione e sconcerto per la situazione igienico-sanitaria e di vita quotidiana dei cittadini di contrada...
Universirà calabresi risorse

Università calabresi, dal ministero più risorse per il 2025: +200 milioni di euro

Calabria
CATANZARO - Più risorse per le università della Calabria grazie alle nuove ripartizioni del Fondo di Finanziamento Ordinario, il principale strumento per l'assegnazione delle...
leoncavallo dance festival (1)

Montalto Uffugo, tutto pronto per il IV Concorso Internazionale “Leoncavallo Dance Festival”

Area Urbana
MONTALTO UFFUGO (CS) - Il prossimo 14 settembre alle ore 17.00, il suggestivo sagrato del Duomo della Serra, nel cuore del centro storico di...
marcia pace diamante buonvicino

Da Diamante a Buonvicino la 2ª Marcia della Pace: cittadini e istituzioni insieme per...

Tirreno
DIAMANTE (CS) - Si terrà domenica 14 settembre la 2ª Marcia della Pace tra Diamante e Buonvicino, un evento che vuole essere simbolo di...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria37256Area Urbana22376Provincia19854Italia8025Sport3862Tirreno2936Università1459
-->
F.B.
Altri Articoli di F.B.

Leggi ancora

Universirà calabresi risorse
Calabria

Università calabresi, dal ministero più risorse per il 2025: +200 milioni...

CATANZARO - Più risorse per le università della Calabria grazie alle nuove ripartizioni del Fondo di Finanziamento Ordinario, il principale strumento per l'assegnazione delle...
Donnici Sagra dell'Uva e del vino
Area Urbana

Donnici si prepara alla 43^ Sagra dell’Uva e del vino, Caruso:...

COSENZA - Torna, dal 10 al 13 ottobre, la Sagra dell'Uva e del vino di Donnici che quest'anno celebrerà la sua 43ma edizione. L'ufficialità...
Cosenza ambulatorio migranti sopravvissuti tortura
Area Urbana

Cosenza, riapre l’ambulatorio per migranti sopravvissuti a tortura: «Nessuna istituzione ha...

COSENZA - Domani, lunedì 8 Settembre, riapre l'ambulatorio per la cura dei sopravvissuti a tortura, un presidio sanitario e psicologico dedicato alle persone che...
libera mafie
Calabria

Regionali, Libera Calabria lancia l’appello a politici e cittadini: «Urge un...

COSENZA - Il coordinamento regionale Libera Calabria in vista delle prossime elezioni regionali invia un appello alla politica e ai calabresi in una "regione...
Hackathon Unical
Università

Hackathon all’Unical: due giorni di innovazione e ricerca per il cloud...

RENDE - L’Università della Calabria ospiterà l’MLSysOps Hackathon, un evento internazionale che trasformerà il campus di Arcavacata in un laboratorio di innovazione dedicato al...
Bonus settembre
Italia

Bonus da richidere a settembre, da quello psicologico agli asili nido:...

COSENZA - Settembre è il mese in cui è possibile richiedere diversi bonus, aiuti e facilitazioni stabiliti dal Governo per dare un contributo concreto...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA