Calderoli, approvato in Cdm ddl per promozione zone montane: ‘valorizzare territori’

ROMA – Il Consiglio dei Ministri ha approvato in via preliminare il disegno di legge per il riconoscimento e la promozione delle zone montane”. Lo dice il ministro per gli Affari Regionali Roberto Calderoli sottolineando che si tratta di “un provvedimento che finalmente andrà a colmare una lacuna del nostro ordinamento” visto che “oltre il 35% dei territori italiani è montano, ma manca una precisa definizione di cosa è la montagna“. Con questa legge, dice ancora il ministro, “puntiamo a risolvere la problematica, introducendo misure importanti a sostegno dei territori.

L’obiettivo è riconoscere e promuovere le peculiarità delle zone realmente montane, assicurando la tutela dei diritti civili-sociali in quei territori e garantendo un reale godimento dei servizi pubblici essenziali ai cittadini come scuola e sanità“. Nel provvedimento “vengono inoltre previsti incentivi allo sviluppo economico e delle imprese, con agevolazioni per favorire i giovani e il ripopolamento dei territori montani”. Insomma, conclude il ministro, “anche questa è un’operazione complessiva per ridurre i divari. Prevediamo di stanziare per questo scopo circa 100 milioni all’anno, che andranno ad aggiungersi agli oltre 100 del Fosmit per iniziative degli enti territoriali, poiché le zone montane hanno un’importanza strategica anche in ottica di interesse nazionale. Il testo ora è atteso in Conferenza Unificata, dopodiché tornerà in Cdm per la definitiva approvazione e successivamente verrà trasmesso alle Camere”.