Cade in piscina mentre gioca. Muore annegata una bambina di un anno e mezzo

CASALTONE (PM) – Cade in piscina mentre gioca, muore annegata una bambina. Tragedia questa mattina nel parmense dove una bimba di circa un anno e mezza è morta dopo essere caduta in una piscina. È accaduto intorno alle 11 a Strada del Traglione, comune del parmense. Secondo una prima ricostruzione la piccola, che stava giocando con altri bambini in uno spazio comune, sarebbe finita nell’acqua morendo annegata. Lanciato immediatamente l’allarme, sono arrivati i soccorritori del 118, ma per la piccola non c’era più nulla da fare. Sul luogo dell’incidente anche i carabinieri a cui toccherà il compito di effettuare i rilievi ed accertare la dinamica.

