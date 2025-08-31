HomeItalia

Buoni pasto, da settembre scatta il tetto sulle commissioni: cosa cambia per i lavoratori e per chi li accetta

Da lunedì entra in vigore il tetto massimo del 5%: le società che emettono i ticket non potranno applicare, agli esercizi commerciali che li accettano, delle commissioni che vanno oltre questa soglia. Il limite era già in vigore nel settore pubblico e ora viene esteso anche a quello privato

F.B.
Scritto da F.B.
Stima lettura: 1 minuti
- Advertisement -

ROMA – Dal 1° settembre entra in vigore il tetto massimo del 5% sulle commissioni per i buoni pasto. Da lunedì le società che emettono i ticket non potranno applicare, agli esercizi commerciali che li accettano, delle commissioni che vanno oltre questa soglia. Il limite del 5% era già in vigore nel settore pubblico e ora viene esteso anche a quello privato. Si tratta di una norma inserita nel ddl concorrenza e impone nuove linee che regolano il rapporto tra le società che emettono i buoni pasto e tutti qui negozi come bar, supermercati e ristoranti che li accettano.

Per i lavoratori, in sostanza non cambia nulla, non è escluso però che possano subire un effetto boomerang da parte delle aziende che emettono i voucher che hanno minacciato di inserire degli aumenti per le aziende che li acquistano per cederli poi ai propri dipendenti. Soddisfatti, invece, i negozianti che così dovranno pagare meno commissioni quando li incassano.

Come si devono adeguare le aziende e cosa sapere sui buoni pasto

Cosa succede ora, dunque, per le aziende che erogano i ticket e per quelle che li accettano? Entrambe hanno avuto tempo fino alla fine dello scorso anno, con deroghe che arrivano fino ad domani, 31 agosto, per aggiornare i contratti, riducendo così le commissioni al 5%. Tutti i contratti nuovi, firmati da quando la legge è in vigore, invece, si sono dovuti adeguare fin da subito alle nuove norme. Per tutti i buoni pasto che sono stati già prodotti seguendo le vecchie regole e che vengono emessi dunque con commissioni più alte saranno validi fino al 31 dicembre 2025. Dal 1° gennaio 2026 non saranno più utilizzabili e tutti i ticket dovranno avere una commissione massima del 5%.

I cambiamenti in atto dal 1° settembre

Come dicevamo, per i dipendenti non cambia nulla. Le principali novità arrivano per le aziende che emettono i ticket, rappresentate dall’associazione di categoria Anseb ed i negozianti. Questi ultimi sono molto soddisfatti della riforma in quanto andranno a pagare meno commissioni. Dall’altro lato, invece, Anseb ha criticato la norma. Chi vende i ticket, infatti, ridurrà i guadagni perchè incasserà meno commissioni, e dunque ci saranno delle perdite. Anseb, infatti parla di “aggravio dei costi per le imprese che acquistano i buoni pasto per i propri dipendenti”.

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

Affitti per gli studenti fuori controllo, Udu denuncia: «Pura speculazione, studiare è un lusso»

Italia
ROMA - "Il caro affitti per gli studenti universitari è fuori controllo". Lo sostengono gli studenti dell'Udu, l'Unione degli universitari che denunciano una situazione...

Verso la conclusione il controesodo estivo: in un mese oltre 4 milioni si transiti...

Calabria
COSENZA – Si conclude oggi l’ultimo weekend di controesodo estivo 2025 sulla rete stradale e autostradale gestita da Anas.  Oltre 274 milioni di veicoli...
unical

L’Unical in gara alla Supply Chain Challenge, gli studenti calabresi volano in finale

Università
MODENA - È il primo campionato nazionale di supply chain dove i migliori talenti delle università italiane si sfidano per diventare i futuri professionisti...
Pasquale Tridico

La ricetta di Tridico contro l’isolamento delle aree interne: «Sanità pubblica, mobilità e sostegno...

Calabria
COSENZA - «Quando la passione travalica e si trasforma in speranza. In una Calabria nuova, diversa, migliore». Così ha esordito ieri sera a Rogliano,...
spiaggia-Calopezzati-pulita

Calabria, mare e turismo: bando destinato ai Comuni costieri per migliorare gli accessi alle...

Calabria
CATANZARO - La Regione Calabria ha pubblicato l’Avviso Pubblico per la “Riqualificazione dei percorsi di accesso alle spiagge regionali prive di concessioni balneari”, finanziato...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria37168Area Urbana22312Provincia19815Italia8015Sport3859Tirreno2922Università1455
-->
F.B.
Altri Articoli di F.B.

Leggi ancora

Italia

Affitti per gli studenti fuori controllo, Udu denuncia: «Pura speculazione, studiare...

ROMA - "Il caro affitti per gli studenti universitari è fuori controllo". Lo sostengono gli studenti dell'Udu, l'Unione degli universitari che denunciano una situazione...
unical
Università

L’Unical in gara alla Supply Chain Challenge, gli studenti calabresi volano...

MODENA - È il primo campionato nazionale di supply chain dove i migliori talenti delle università italiane si sfidano per diventare i futuri professionisti...
Regione-Calabria-cittadella-regionale
Calabria

Regionali, è il giorno delle polemiche. Caputo: «Da Pd solo falsità...

CATANZARO - Un sabato ricco di polemiche e botte e risposte quello di oggi che porta verso la fine del mese di agosto sul...
Calabria

Turismo in Calabria, Mancuso a Tridico: «Non effetti psichedelici ma risultati...

CATANZARO - Il segretario regionale della Lega, Filippo Mancuso ha replicato alle affermazioni lanciate da Pasquale Tridico che negli scorsi giorni ha parlato di...
Ionio

Miss Calabria 2025 è la cassanese Manuela Pugliese: «Porterò in alto...

TREBISACCE (CS) - Sotto il cielo stellato di Trebisacce, sul palco dell'anfiteatro comunale sul lungomare, si è svolta ieri sera la finalissima di Miss...
Unical lectio magistralis Orazio Attanasio
Università

Unical, il nuovo anno accademico si apre con la lectio magistralis...

RENDE - Sarà l’economista Orazio Attanasio, docente a Yale e tra i più autorevoli studiosi di economia applicata a livello mondiale, a tenere la...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA