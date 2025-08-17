HomeItalia

Botulino: in Italia 1.276 casi segnalati dal 2001. La maggior parte per conserve di produzione domestica

L'alta incidenza in Italia è legata alla "radicata tradizione conserviera - spiega Fabrizio Anniballi, responsabile Centro di riferimento botulino dell'ISS - e soprattutto nelle Regioni del Sud, resta un problema di salute pubblica"

S.G.
Scritto da S.G.
Stima lettura: 1 minuti
- Advertisement -

ROMA – Nel periodo tra il 2001 e il 2024, al sistema di sorveglianza nazionale del botulismo sono stati segnalati 1.276 casi clinici sospetti e ne sono stati confermati in laboratorio 574. Di questi, 526 (91,6%) erano casi di botulismo alimentare, 43 (7,5%) si riferivano a casi di botulismo infantile e 5 (0,9%) a casi di botulismo da ferita. In media 53 segnalazioni l’anno, 24 confermati. L’alta incidenza in Italia è legata alla “radicata tradizione conserviera – spiega Fabrizio Anniballi, responsabile Centro di riferimento botulino dell’Istituto superiore di sanità – e soprattutto nelle Regioni del Sud, resta un problema di salute pubblica”.

Il numero di decessi è stato di 15 e il tasso medio di letalità della malattia pari al 2,6%; tale tasso di letalità è diminuito passando dal 3,8% del periodo 2001-2011 al 2,6% del 2012-2024. Il sistema di sorveglianza nazionale riceve mediamente 53 segnalazioni per anno e ne conferma in laboratorio mediamente 24, con un trend in leggero aumento negli ultimi anni dovuto principalmente alle migliori capacità diagnostiche, afferma l’Iss.

I metodi di conservazione degli alimenti

“Una delle ragioni principali di questa alta incidenza del botulismo in Italia risiede nella tradizione conserviera ancora molto radicata nel Paese. L’Italia – spiega Anniballi – è famosa per i suoi metodi tradizionali di conservazione degli alimenti, che sono stati tramandati per generazioni. Questa pratica, che un tempo ha permesso la conservazione domestica degli alimenti, potrebbe essere alla base della diffusione. Il botulismo in Italia, soprattutto nelle Regioni meridionali, rimane un problema di salute pubblica, principalmente correlato all’ingestione di conserve di produzione domestica impropriamente fatte”.

La maggior parte dei casi di botulismo, sottolinea l’Iss, è infatti correlata a conserve di produzione domestica e solo raramente sono implicati alimenti industriali. Dall’Istituto superiore di Sanità arriva dunque un decalogo che spiega dove si può trovare il botulino, come capire se una persona che accusa un malore ha un’intossicazione da botulino, come si cura, la bollitura, come si può preparare una conserva fatta in casa in modo che sia sicura, focus su marmellate e confetture, i controlli da fare sulla conserva prima del consumo, cosa fare se si sospetta di aver ingerito una conserva fatta in casa alterata, i rischi nonostanete il congelamento, le indicazioni per gli alimenti preparati per i bambini.

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

pronto-soccorso-dulbecco

Picchi di accesso in pronto soccorso, criticità alla Dulbecco. La replica: «Cure garantite a...

Calabria
CATANZARO - "Il Pronto Soccorso dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Renato Dulbecco” continua a garantire, anche in questa fase caratterizzata da un significativo aumento della popolazione e...
Sin Crotone bonifica

Bonifica del SIN, domani inizia la rimozione definitiva dei residui industriali depositati a pochi...

Calabria
CROTONE - Domani, lunedì 18 agosto, inizierà la rimozione definitiva dei residui industriali depositati a pochi metri dal mare e mai smaltiti correttamente. Questi...

Ponte sullo Stretto: geologo Angelone «il rischio sismico è più alto di quanto raccontano...

Calabria
REGGIO CALABRIA - "Lo Stretto di Messina rappresenta una delle aree a più elevato potenziale sismogenetico del Mediterraneo. La sua storia geologica e sismica...
Francesco-Leonardi

Lattarico in lutto per Francesco, il 14enne morto dopo uno schianto con la bici

Provincia
LATTARICO (CS) - Lattarico piange Francesco Leonardi, il 14enne morto a Lattarico mentre si trovava a bordo della sua bicicletta a ferragosto. Secondo  le...
Zumpano-convento-agostiniani_Sindaco

Zumpano ufficializza l’acquisto del Convento degli Agostiniani: un simbolo storico

Provincia
ZUMPANO (CS) - In una giornata carica di significato storico, l'amministrazione comunale di Zumpano, guidata dal Sindaco, avv. Fabrizio Fabiano, ha ufficializzato l'acquisizione del Convento degli...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria36996Area Urbana22250Provincia19744Italia7994Sport3841Tirreno2888Università1449
-->
S.G.
Altri Articoli di S.G.

Leggi ancora

Sin Crotone bonifica
Calabria

Bonifica del SIN, domani inizia la rimozione definitiva dei residui industriali...

CROTONE - Domani, lunedì 18 agosto, inizierà la rimozione definitiva dei residui industriali depositati a pochi metri dal mare e mai smaltiti correttamente. Questi...
Calabria

Ponte sullo Stretto: geologo Angelone «il rischio sismico è più alto...

REGGIO CALABRIA - "Lo Stretto di Messina rappresenta una delle aree a più elevato potenziale sismogenetico del Mediterraneo. La sua storia geologica e sismica...
Poliambulatorio-di-Cassano-AllIonio - sindaco Iacobini
Ionio

Cassano Ionio, a settembre arriva al poliambulatorio un medico diabetologo

CASSANO ALLO IONIO (CS) - Prosegue l'attenzione dell'amministrazione comunale guidata dal sindaco Gianpaolo Iacobini verso i temi legati alla sanità e al diritto alla...
gioacchino da fiore film londra
Calabria

La pellicola su Gioacchino da Fiore “Joachim and the Apocalypse” aprirà...

COSENZA - Dopo l'uscita nelle sale italiane lo scorso 5 dicembre 2024, riscontrando un ottimo interesse da parte del pubblico con richieste di proiezioni...
estate viaggi vacanze turisti
Italia

Estate 2025, vacanze sempre più care. Codacons «+30% rispetto al periodo...

ROMA – Le vacanze nel 2025 costano decisamente di più. A lanciare l’allarme è il Codacons, che ha messo a confronto i prezzi attuali...
Università

Laureati Unical, occupazione in crescita: +12%, meno disparità di genere e...

RENDE - Il percorso di crescita dell’Università della Calabria, già riconosciuto in termini di qualità della didattica, della ricerca e dei servizi con la...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA