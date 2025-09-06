HomeItalia

Bonus da richidere a settembre, da quello psicologico agli asili nido: tutte le info utili

Settermbre è il mese in cui è possibile richiedere diversi bonus, aiuti e facilitaziooni stabiliti dal Governo per dare un contributo concreto alle famiglie contro il caro-vita. Diverse le forme da conoscere e poter utilizzare

COSENZA – Settermbre è il mese in cui è possibile richiedere diversi bonus, aiuti e facilitaziooni stabiliti dal Governo per dare un contributo concreto alle famiglie contro il caro-vita. Diverse le forme alle quali si potrà fare richista, alcune con una data di inizio già fissata, altre per le quali, invece, sarà necessario attendere.

Tra i bonus più attesi in partenza a settembre c’è sicuramente quello psicologo, dedicato per dare un sostegno a chi affronta di sessioni di psicoterapia. Dal 15 settembre e fino al 14 novembre sarà, infatti, possibile presentare online la domanda all’Inps. Il bonus viene erogato per un massimo di 50 euro a seduta con un importo che arriva fino a 1500 euro per chi ha un Isee fino a 15mila euro, scende a 1000, invece, per chi presenta un Isee tra 15 e 30mila euro, ed infine a 500 euro con Isee fra 30 e 50mila euro.

Il bonus per gli asili nido

Con la riapertura delle scuole a settembre è previsto anche un supporto per le famiglie con bimbini piccoli. Possono, infatti, richiedere il contributo per gli asili nido che aiuta a sostenere i costi delle rette: arriva fino a 3mila euro all’anno con Isee minorenni che non supera i 25mila euro, arriva fino a 2.500 euro all’anno con Isee tra i 25.001 e i 40mila euro e fino a 1.500 euro all’anno per gli Isee oltre i 40mila euro.

Il bonus Asili nido è già attivo e dunque chi è interessato può già presentare la domanda sul sito dell’Inps. C’è tempo fino al 31 dicembre. I genitori che hanno già fatto domanda lo scorso anno non dovranno rifarla. Resta valida fino al compimento dei 3 anni di vita del figlio.

Bonus auto elettriche

Il bonus auto elettriche punta ad incentivare l’uso di veicolo più ecologici e anche questo è previsto per il mese di settembre. Al momento non si conoscono ancora le modalità operative e la data di avvio per la presentazione delle domande che saranno comunicate dal ministero che ha stanziato 597 milioni di euro. Con queste somme si punta a sostituire oltre 39mila mezzi inquinanti. Quello che sappiamo al momento è che il bonus è destinato in primis a chi vive nelle aree urbane con più di 50mila abitanti o in zone di pendolarismo. La soglia Isee per la concessione dell’incentivo è fissata a 40mila euro annui, in questo caso si potranno ricevere fino a 9mila euro. Per ch, invece, propone un Isee sotto i 30mila euro, potrà accedere ad un bonus fino a 11mila euro.

Il Bonus Elettrodomestici

Un incentivo ampiamente usato già negli altri anni è quello dedicato agli elettrodomestici destinato alle famiglie che ne eliminano uno vecchio, con una classe energetica inferiore e ne acquistano uno più efficiente Anche in questo caso l’importo varia in base all’Isee. Si tratta di uno sconto del 30% del prezzo del prodotto acquistato, con un tetto massimo di 100 euro che sale a 200 euro per chi ha un Isee sotto i 25mila euro. Al momento, però, questo beneficio è stato posticipato. Sarebbe dovuto partire a settembre ma invece la pubblicazione dei decreti attuativi è slitatta e probabilmente bisognerà aspettare la fine dell’anno.

