Bonus asili nido 2024, al via le domande per retta e supporto a casa. Fino a 3.600 euro

COSENZA – Sul sito dell’Inps è attiva la possibilità di richiedere il Bonus asilo nido 2024, il contributo previsto dalla Legge di Bilancio per il 2024, inserendo le domande di agevolazione a sostegno delle famiglie. Si tratta di un contributo per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati dagli enti locali oppure da utilizzare come forme di supporto presso la propria abitazione in favore di bambini con meno di tre anni affetti da gravi patologie croniche.

La domanda di contributo deve essere presentata entro e non oltre il 31 dicembre 2024, dal genitore o dal soggetto affidatario del minore stesso e, nel caso di contributo per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido, deve essere inviata dal genitore/affidatario che ne sostiene l’onere con l’indicazione delle mensilità relative ai periodi di frequenza scolastica, compresi tra gennaio e dicembre 2024, fino a un massimo di 11 mensilità, per le quali si intende ottenere il contributo; mentre, nel caso di contributo per l’utilizzo di forme di supporto presso la propria abitazione, dal genitore/affidatario convivente con il figlio per il quale è richiesta la prestazione.

Bonus asili nido 2024: Isee e importi

La cifra economica che si riceverà dipende dall’Isee e dai soldi spesi per l’asilo nido ma non c’è alcun limite di Isee. Tuttavia, l’importo del bonus sarà più alto per chi ha un Isee pari a un valore al di sotto dei 25.000,99 euro. Per chi ha un Isee superiore a 40mila euro verrà erogato l’importo minimo. In totale si può arrivare fino ad un massimo di 3.600 euro. Come detto la domanda può essere presentata fino al 31 dicembre 2024 e riguarda i figli che hanno meno di tre anni. Ma potranno ricevere il bonus anche i bambini che compiranno tre anni nel 2024, anche se in forma ridotta.

I pagamenti arriveranno a partire dal 2 aprile 2024. La cifra massima erogabile equivale a 3mila euro per chi ha un Isee minorenni in corso di validità fino a 25.000,99 euro. Questa cifra corrisponde a dieci rate da 272,73 euro e una da 272,70 euro. Il bonus scende a 2.500 euro, cioè dieci rate da 227,27 euro e una da 227,30 euro, per chi ha un Isee in corso di validità compreso tra la predetta soglia dei 25.001 euro e 40mila euro. Infine, chi ha un Isee che supera i 40mila euro si vedrà corrispondere il rimborso per un importo ridotto di 1.500 euro, pari a dieci rate da 136,37 euro e una da 136,30 euro.

Modalità di presentazione della domanda

Al momento della presentazione della domanda, il richiedente deve indicare a quale dei due contributi intende accedere (contributo per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e/o privati o contributo per l’utilizzo di forme di supporto presso la propria abitazione in favore di bambini con meno di tre anni affetti da gravi patologie croniche) e, qualora si intenda fruire del contributo per più minori, occorre presentare una domanda per ciascuno di essi. La domanda deve essere presentata, corredata della relativa documentazione, esclusivamente in via telematica attraverso il servizio online o i patronati. In particolare, il servizio online di presentazione della domanda, denominato “Bonus asilo nido e forme di supporto presso la propria abitazione”, è raggiungibile dal sito dell’Istituto, digitando nel motore di ricerca “bonus nido”.

Devono essere indicate le mensilità relative ai periodi di frequenza scolastica, compresi tra gennaio e dicembre 2024, fino a un massimo di 11 mensilità, per le quali si intende ottenere il beneficio. Il contributo viene erogato dopo la presentazione dei documenti, che attestano l’avvenuto pagamento delle rette. Le ricevute dei pagamenti delle rette non presentate all’atto della domanda potranno essere allegate entro il 31 luglio 2025.

La domanda di contributo per il supporto domiciliare deve:

essere presentata dal genitore o dal soggetto affidatario del minore, convivente con il figlio per il quale è richiesta la prestazione;

contenere la documentazione di spesa, allegata tramite il servizio “Bonus asilo nido e forme di supporto presso la propria abitazione” o usando il servizio “Bonus nido” presente su INPS Mobile, entro il 31 luglio 2025;

essere accompagnata da un’attestazione del pediatra che dichiari per l’intero anno l’impossibilità del bambino a frequentare gli asili nido, a causa di una grave patologia cronica.