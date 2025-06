Blocco WhtasApp, smetterà di funzionare su 8 modelli: quali sono e da quando

- Advertisement -

COSENZA – WhatsApp smetterà di funzionare su otto modelli di smartphone a partire dal 1° luglio 2025. Sui dispositivi interessati non sarà più possibile utilizzare l’applicazione di messaggistica più famosa al mondo. Si tratta di dispositivi obsoleti che non supporteranno più i recenti aggiornamenti volti ad attivare modifiche ai sistemi operativi.

Questo, come specificato dall’annuncio del Centro Assistenza di Meta, comporterà il blocco di WhatsApp sui cellulari più datati. L’app per continuare a funzionare, fanno sapere, richiederà almeno iOS 15.1 o Android 5.1. Non è la prima volta che accade una cosa del genere. WhasApp, infatti, rivede periodicamente le linee di compatibilità con gli smartphone.

Blocco WhtasApp: la lista degli smartphone che non supporteranno l’app

WhatsApp periodicamente si aggiorna e dal 1° luglio otto modelli di smartphone non lo supporteranno più. Tra i marchi interessati dal blocco rientrano Samsung, Motorola e anche Apple con modelli che sia dal punto di vista dell’hardware che del sistema operativo sono troppo datati per supportare le nuove funzioni. Tra questi rientrano: Samsung Galaxy S5, LG G3, Sony Xperia Z2, Motorola Moto G 1a gen e Huawei Ascend Mate 2 per Android. Per iOS, invece, ci sono iPhone 5, iPhone 5c e iPhone 6.

Quello che si attiverà il 1° luglio sarà il terzo blocco di compatibilità messo in atto da WhatsApp nel corso del 2025: il primo a gennaio e poi a maggio, l’app aveva già smesso di funzionare su altri modelli di smartphone ancora più datati.

Blocco WhtasApp: come salvare le chat a tempo debito

Tutti coloro che utilizzano ancora i modelli di smartphone elencati si troveranno dunque a non poter più utilizzare l’app di messaggistica. Non sarà più possibile né inviare e né ricevere messaggi. L’unica soluzione? Acquistare un modello di cellulare più recente e che sia compatibile con il sistema operativo supportato dall’app.

Il consiglio, in ogni caso, è quello di salvare le proprie conversazioni effettuando un backup prima che WhatsApp smetta di funzionare. L’operazione da eseguire è molto facile: basta recarsi nell’app, andare in “Impostazioni”, poi cliccare su “Chat”, e ancora su “Backup delle chat” ed infine su “Esegui backup”.