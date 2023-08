Blitz ‘cibo sicuro’: sotto sequestro 14 tonnellate di pesce e 11 ristoranti chiusi

ROMA – Ristoranti ‘All you can eat’ e attività di ristorazione delle mete turistiche di tutta Italia sono state attenzionate dalla Guardia costiera che sta svolgendo un’intensa attività per rendere sicure le tavole degli italiani e dei turisti, dal pericolo di ristoratori e commercianti distratti e o disonesti.

Ad oggi le ispezioni effettuate nei ristoranti, che riguardano essenzialmente la tracciabilità dei prodotti ittici e la conservazione corretta, sono 6mila con oltre 14 tonnellate di pesce sequestrato, 11 ristoranti chiusi, di cui ben 8 ristoranti etnici o all you can eat. Le multe erogate equivalgono a 1,14 milioni di euro.

Le infrazioni maggiormente contestate riguardano merce scaduta o di provenienza non identificata, pessime condizioni igieniche, prodotti illegali o conservati male. In totale su pesca, ristorazione e tracciabilità dei prodotti sono stati effettuati circa 51mila controlli, con oltre 216 tonnellate di pesce sequestrato; 2.512 le sanzioni elevate pari a 4,3 milioni di euro.

Il ministro, Matteo Salvini, fa sapere di seguire con attenzione le operazioni di controllo ed è in costante contatto con i vertici della Guardia costiera ai quali ha espresso soddisfazione per la consueta professionalità