Blitz antidroga dei carabinieri a Roma, 9 arresti: tra questi un 70enne calabrese

ROMA – E’ di 9 persone arrestate il bilancio di una serie di blitz antidroga compiuti dai carabinieri nella Capitale, dal centro storico alle periferie. I militari hanno sequestrato diverse dosi tra cocaina, hashish e crack e circa 1600 euro in contanti. In particolare, in via Nomentana, i carabinieri della Stazione Città Giardino hanno bloccato la marcia di un veicolo condotto da un 51enne originario della provincia di Bari, ma residente a Fiumicino, già noto alle forze dell’ordine. Da un controllo approfondito anche al veicolo, sono stati rinvenuti 6 dosi di cocaina dal peso complessivo di circa 4 grammi e circa 280 euro. Per questo motivo, l’uomo è stato arrestato.

In via Giorgio Morandi, i carabinieri del Nucleo Operativo Casilina hanno arrestato un 19enne romano, notato in atteggiamento sospetto che, a seguito di un controllo è stato trovato in possesso di 30 dosi di crack, contenuti in una busta occultata all’interno dei pantaloni. In via Vincenzo Giudice, invece, i carabinieri della Stazione Appia hanno arrestato due giovani di 20 e 21 anni, entrambi di Roma, notati a bordo di un’autovettura in atteggiamento sospetto. I militari, a seguito di una perquisizione veicolare, hanno rinvenuto e sequestrato due panetti di hashish dal peso complessivo di 100 grammi. I carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Trionfale, hanno arrestato due uomini, un 50enne iraniano e un 57enne romano che a seguito di un controllo sono stati trovati con 8 grammi di cocaina suddivise in tre dosi.

BIn via Tuscolana, un 18enne romano, a bordo della propria autovettura è stato arrestato dai Carabinieri della Stazione di cinecittà, poiché trovato in possesso di 22 dosi di cocaina e la somma contante di 530 euro, provento della pregressa attività illecita. In via Selva Nera, i carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia Cassia hanno arrestato un 70enne originario di Catanzaro e un 29enne albanese, entrambi residenti a Roma, trovati in possesso di 65 grammi di cocaina, 10 di hashish e 67 di mannite, nonchè materiale utile a confezionare la droga e 560 euro in contanti, ritenuto provento della pregressa attività illecita. Tutti gli arresti sono stati convalidati.