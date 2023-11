Bancomat: si potrà prelevare denaro in negozi o tabaccai, ipotesi al vaglio del Governo

ROMA – L’obiettivo sarebbe quello di bilanciare la chiusura degli sportelli bancari tradizionali nei piccoli centri ed il governo sta valutando la possibilità di inserire questa novità in manovra. Si tratta di una misura che potrebbe consentire ai cittadini di prelevare denaro contante direttamente negli esercizi commerciali dotati di Pos, per dare a chiunque la possibilità di accedere ai contanti e di poterli utilizzare, modernizzando da un lato il sistema dei prelievi e dall’altro, per venire incontro alle esigenze di chi vive in centri che hanno pochi abitanti, in zone interne meno servite. Una modalità in più anche per contrastare lo spopolamento.

Il Pos è utilizzato nei negozi per effettuare pagamenti tramite carte di debito o credito. Così facendo si potrebbe ampliare questa funzione, pur con dei limiti, per prelevare contanti. Non sarebbe un obbligo per i negozianti ma un’opportunità; essi infatti potranno scegliere se aderire o meno.

Pare che il Governo abbia pensato di coinvolgere soprattutto supermercati e tabaccai, in genere reperibili anche in quei piccoli centri in cui non è possibile trovare uno sportello Atm se non spostandosi in auto a volte anche di diversi chilometri. Inoltre l’idea è di fissare un tetto massimo di prelievo di 250 euro. Un punto da analizzare però sarebbe quello relativo alla sicurezza degli esercizi commerciali che scelgano di aderire in quanto, la presenza di una maggiore quantità di contanti per le operazioni di prelievo potrebbe diventare allettante per delinquenti e criminali.