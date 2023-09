Bancarotta e fallimenti pilotati per società indebitate: arresti e sequestri anche in Calabria

FIRENZA – Cinque persone arrestate – una in carcere, quattro ai domiciliari – da parte della guardia di finanza di Firenze, nell’ambito di un’inchiesta con un totale di 22 indagati, per accuse di bancarotta fraudolenta e sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte.

Perquisizioni sono state svolte nelle province di Firenze, Livorno, Milano, Reggio Calabria, Lucca, Pisa, Pordenone, Roma e Frosinone.

Svelato “un collaudato e pluriennale sistema delinquenziale, gestito da una famiglia toscana”, spiegano le Fiamme gialle, anche attraverso prestanome e con la collaborazione di consulenti che esercitavano abusivamente la professione di commercialista. Venivano rilevate, intestandole fittiziamente a ‘teste di legno’, società con debiti consistenti, anche verso l’Erario, per permettere ai veri proprietari di evitare conseguenze civili e penali e di sottrarsi al pagamento delle imposte. Infatti, in alcuni casi, tali società restavano inattive e venivano svuotate dei loro assetti patrimoniali principali, in altri continuavano l’attività gestite dai vecchi proprietari e in altri ancora venivano utilizzate solo per emettere fatture e far circolare denaro tra le varie società di ‘famiglia’.

E’ stato anche eseguito il sequestro finalizzato alla confisca diretta di tre immobili a Reggio Calabria del valore di 750.000 euro e un altro sequestro preventivo per equivalente pari a 106.651 euro nei confronti di 3 persone fisiche per le accuse di “sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, bancarotta fraudolenta e cagionamento doloso del dissesto”. Coinvolte nell’inchiesta oltre 20 società gestite amministratori compiacenti. Alle aziende, hanno ricostruito gli investigatori, si presentava come consulente esperto in ristrutturazioni aziendali.

Masoni, il regista del sistema di operazioni pilotate

Il regista del sistema di operazioni pilotate, ritiene la procura di Firenze, era Fabrizio Masoni, 53 anni, consulente aziendale e amministratore unico di centri di elaborazione dati a Fucecchio (Firenze): è stato arrestato in carcere dalla guardia di finanza in esecuzione di una misura cautelare per l’accusa di bancarotta fraudolenta e sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte.

Ai domiciliari sono invece finiti Luca Battaglini, 67 anni di Pontedera (Pisa), Sandro Terreni, 49 anni, residente a Fucecchio, ritenuti due prestanome di professione, e poi Bruno Morabito, 72 anni ed Elena Buiese, 60 anni, imprenditori commerciali a Reggio Calabria.

Masoni, secondo l’inchiesta, acquisite le società in crisi le avrebbe intestate a prestanome incaricati di svuotarle dei propri asset principali. In questo modo, sollevava i proprietari da guai giudiziari e dal pagamento delle imposte. Altre 17 persone, tra cui la sorella, la moglie e la madre di Masoni sono indagate e 22 aziende – dei settori più disparati dalla distribuzione di bevande alle attività di consulenza – sono coinvolte nelle indagini della guardia di finanza coordinate dalla pm Christine von Borries.

A dare il via all’inchiesta, sono state alcune segnalazioni del Nucleo speciale di polizia valutaria della guardia di finanza per alcune operazioni sospette: per esempio, all’invio di denaro da un conto all’altro per l’acquisto di immobili non seguiva l’intestazione del bene. Masoni, secondo quanto ricostruito, avrebbe suggerito a clienti titolari di aziende in crisi, anche indebitate con l’Erario, modelli di evasione fiscale e avrebbe loro fornito nominativi di amministratori compiacenti. Alle aziende, hanno ricostruito gli investigatori, si presentava come consulente esperto in ristrutturazioni aziendali