Bagaglio a mano gratis, potrebbe essere una beffa: l’allarme di Codici

- Advertisement -

COSENZA – La proposta di rendere il bagaglio a mano gratis per i voli aerei potrebbe essere una beffa per i viaggiatori. È questo l’allarme lanciato dall’Associazione Codici in merito al pacchetto di modifiche alle regole UE sui diritti dei passeggeri approvato dal Parlamento europeo. Novità che non convincono l’associazione che mostra diversi dubbi in merito e parla di “clamoroso autogoal”.

“Ad una prima lettura il provvedimento potrebbe apparire positivo – dichiara Ivano Giacomelli, segretario nazionale di Codici –, il problema è che solo poche settimane fa sempre dall’Europa sono state varate norme che danneggiano i passeggeri in caso di cancellazione o ritardo del volo. A questo bisogna aggiungere il rischio rincari da parte delle compagnie per rimediare alle perdite. Vedremo come evolverà l’iter, visto che il provvedimento dovrà essere confermato in sessione Plenaria a luglio. Di sicuro le criticità sono diverse. Questa norma potrebbe avere pesanti ricadute sui viaggiatori, c’è il rischio che possa trasformarsi in un clamoroso autogol”.

Bagaglio a mano gratis, tra sovrapprezzi nascosti e nuovo formato

Secondo l’Associazione Codici dietro la novità del bagaglio a mano gratis si potrebbe nascondere il problema dei sovrapprezzi. “Ora c’è il rischio concreto di rincari da parte delle compagnie, in particolare le low cost, e questa sarebbe una beffa per i viaggiatori. – dice a chiare lettere Stefano Gallotta, avvocato di Codici esperto del settore viaggi – Da un lato si canta vittoria, dall’altro si mette mano al portafogli per biglietti che costeranno ancora di più”.

Ma questo non è tutto. Il bagaglio gratis, infatti, pare possa avere un nuovo formato, spiegano dall’associazione, ovvero inferiore sia per misure che per peso rispetto a quello attualmente in vigore. “È per questo che riteniamo necessario che l’Europa intervenga in maniera forte su tutte le problematiche del settore proteggendo i passeggeri anche dalle possibili ripercussioni. Introdurre il bagaglio a mano gratuito, esponendo i passeggeri a rincari, e ridurre gli indennizzi in caso di cancellazioni e ritardi non ci sembra una conquista”.