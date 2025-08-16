Autovelox a rischio spegnimento se non si effettua il censimento. Il Codacons al Mit: «Situazione paradossale»

- Advertisement -

ROMA – Autovelox a rischio spegnimento in tutta Italia a partite da ottobre se il Mit non emetterà un decreto attuativo entro il 19 agosto per avviare il censimento di tutte le apparecchiature presenti in Comuni, Province e Regioni che a loro volta avranno due mesi di tempo per inviare i dati allo stesso ministero. È il Codacons che lo ricorda in una nota sottolineando che entro il prossimo 18 ottobre gli autovelox installati lungo tutte le strade italiane potrebbero essere spenti che se non verranno compiuti questi adempimenti scatenando così il caos sul fronte dei dispositivi di controllo della velocità stradale.

Il Codacons evidenzia “una situazione paradossale venutasi a determinare a causa di ritardi, leggi macchinose e inutili complicazioni burocratiche. Il decreto, che come noto era finalizzato a garantire maggiore trasparenza circa l’utilizzo degli apparecchi di rilevazione automatica della velocità, stabilisce l’obbligo in capo a Comuni, Province e Regioni, di censire e comunicare al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti tutti i dispositivi autovelox presenti sui rispettivi territori, per la pubblicazione nell’apposita sezione del portale telematico istituzionale dello stesso ministero”.

“Gli enti locali – spiega il Codacons – devono comunicare non solo la localizzazione e i dati tecnici di ogni apparecchio, ma anche le informazioni relative alla conformità, al modello e all’omologazione. Una comunicazione che, secondo il decreto, “è condizione necessaria ai fini del legittimo utilizzo delle apparecchiature“: in altre parole, – conclude il Codacons – i comuni che non forniranno i dati non potranno più utilizzare gli autovelox sul proprio territorio”.