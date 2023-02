Autotrasporto, spopola il bonus patente 2023: dal Mit 25,3 milioni

ROMA – Bonus patente 2023, è attiva da ieri la piattaforma per richiedere il contributo fino a 2.500 euro per i giovani autotrasportatori. E in un giorno la cifra è stata bruciata, come risulta chiaramente anche dal sito Mit che avvisa: “I fondi ministeriali per il 2023 sono esauriti”. Quindi? Si può contare sugli ‘avanzi’ del 2022 (sarebbero 2 milioni). Mentre il ministero fa sapere di essere impegnato a cercare altre risorse per tornare a finanziare la misura. Che ha incontrato una richiesta elevatissima.

Bonus patente 2022-2026, i fondi previsti

In linea con le norme che hanno introdotto il bonus, era stato istituito nello stato di previsione del Mit un fondo di 3,7 milioni di euro per il 2022 e di 5,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026. Spiegano dal ministero: “In termini generali, la dotazione della misura è circa 3,5/4 mln di euro l’anno finalizzata a coprire i costi di circa 2.000 nuove patenti. Poiché il meccanismo è basato sulla “prenotazione”, potrebbero liberarsi risorse in seguito, nel caso di mancato conseguimento”. Il contributo è su base nazionale.

ll contributo è riconosciuto in forma di bonus ai cittadini italiani ed europei di età compresa fra 18 e 35 anni e copre l’80% delle spese sostenute a decorrere dal 1 luglio 2022 al 31 dicembre 2026 per la formazione necessaria al conseguimento della patente e della Carta di Qualificazione del Conducente (CQC) per la guida dei veicoli destinati all’esercizio dell’attività di autotrasporto di persone e di merci. Le domande vanno inviate in via telematica al sito del Mit “bonus patenti”.