Autonomia differenziata, ok del governo all’emendamente proposto da Mario Occhiuto

ROMA – Il governo ha espresso parere positivo all’emendamento di Fi al ddl sull’autonomia differenziata, che definisce da subito quale sono le materie su cui devono essere definiti i livelli essenziali di prestazione (Lep), anziché farli decidere da una successiva legge. Il parere favorevole, come si legge sui resoconti del Senato, è stato espresso dal ministro Roberto Calderoli, che si è così conformato al parere altrettanto favorevole del relatore Costanzo della Porta.

La proposta è stata depositata da Mario Occhiuto che ha annunciato l’emendamento. «In Commissione Affari costituzionali al Senato, Forza Italia ha lavorato e continua ad impegnarsi affinché la riforma dell’autonomia differenziata sia davvero un’opportunità per tutto il Paese, da Nord a Sud», ha spiegato in una una nota il senatore e capogruppo di Forza Italia in Commissione Affari costituzionali a Palazzo Madama Mario Occhiuto.

L’esponente di Forza Italia aggiunge: «Abbiamo sempre insistito sull’importanza dei Lep, un punto dirimente ai fini dell’attenuazione della differenza tra le condizioni di partenza delle diverse aree. Per questo, con una proposta emendativa a mia prima firma, sottoscritta dai capigruppo di maggioranza in Commissione, abbiamo chiesto di indicare sin da subito le materie o gli ambiti di materie riferibili ai livelli essenziali delle prestazioni»

Gli ambiti dei Lep

Norme generali sull’istruzione; Tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali; Tutela e sicurezza del lavoro; Istruzione; Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all’innovazione per i settori produttivi; Tutela della salute; Alimentazione; Ordinamento sportivo; Governo del territorio; Porti e aeroporti civili; Grandi reti di trasporto e di navigazione; Ordinamento della comunicazione; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia; Valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali