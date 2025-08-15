HomeItalia

Auto parcheggiata al sole? Gli oggetti che non vi andrebbero mai lasciati

In estate la temperatura all'interno di un'auto chiusa può facilmente superare i 50°C, anche nelle giornate solo moderatamente calde, trasformando l'abitacolo in una vera e propria trappola termica

F.B.
Scritto da F.B.
Stima lettura: 2 minuti
- Advertisement -

COSENZA – Con l’arrivo del caldo e delle alte temperature, lasciare l’auto parcheggiata al sole può diventare rischioso. Gli esperti di Parclick.it spiegano che in estate la temperatura all’interno di un’auto chiusa può facilmente superare i 50°C, anche nelle giornate solo moderatamente calde, trasformando l’abitacolo in una vera e propria trappola termica.

È per questo motivo che alcuni oggetti lasciati dentro la propria auto, per distrazione o mancanza di informazioni corrette, possono diventare molto pericolosi. Con le estreme condizioni, alcuni oggetti, ad esempio, possono sciogliersi, altri esplodere o addirittura provocare incendi. Vediamo allora quali sono gli oggetti che non andrebbero mai lasciati in auto se si parcheggia sotto il sole. 

Accendini

Gli accendini a gas sono altamente infiammabili e molto sensibili ai cambi di temperatura. Se lasciati in un’auto chiusa e surriscaldata, il gas contenuto all’interno può espandersi e provocare un’esplosione. Questo può danneggiare l’abitacolo e, nei casi peggiori, innescare un incendio.

Bottiglie di plastica con liquidi

Una bottiglia di plastica trasparente può funzionare come una lente se colpita direttamente dai raggi solari, concentrando la luce in un punto e provocando bruciature o incendi. Inoltre, il calore può deteriorare i materiali plastici e rilasciare sostanze dannose nel liquido.

Dispositivi elettronici

Smartphone, tablet, fotocamere o powerbank possono surriscaldarsi molto rapidamente in un’auto chiusa. L’esposizione prolungata a temperature elevate può danneggiare le batterie al litio, causando cortocircuiti o, nei casi estremi, esplosioni. Oltre al rischio di incendio, il caldo compromette anche le prestazioni e la durata di questi dispositivi.

Spray (deodoranti, profumatori, detergenti)

I contenitori spray sono pressurizzati e, se surriscaldati, possono esplodere. Lasciare un deodorante o un profumatore in spray nell’auto può sembrare innocuo, ma può causare gravi danni. Un’esplosione di aerosol all’interno del veicolo non solo può danneggiare superfici e materiali, ma rappresenta anche un rischio d’incendio.

Alimenti deperibili

Lasciare cibo in auto sotto il sole può avere conseguenze serie per la salute. Latticini, carne o piatti pronti si deteriorano velocemente e possono sviluppare batteri pericolosi, anche se sigillati. Oltre al rischio sanitario, gli alimenti andati a male emanano cattivi odori e attirano insetti o roditori.

Farmaci

Molti farmaci perdono efficacia se esposti al calore. Alcuni, come gli sciroppi, gli antibiotici liquidi o l’insulina, possono persino diventare pericolosi. Le alte temperature compromettono la stabilità dei principi attivi. Chi ha bisogno di portare medicinali con sé dovrebbe usare contenitori termici o mini frigoriferi portatili.

Occhiali con montatura in plastica

Lasciare gli occhiali da sole o da vista su superfici calde come il cruscotto può deformare la montatura. La plastica si ammorbidisce con il calore e perde la forma originale, rendendo gli occhiali inutilizzabili. Anche le lenti possono danneggiarsi o deformarsi, compromettendo la qualità visiva.

Carte di credito, documenti con banda magnetica o chip

Il caldo intenso può smagnetizzare o danneggiare carte bancarie, badge elettronici o documenti con chip. Se lasciati in portafogli esposti al sole, possono deformarsi, incollarsi o diventare illeggibili.

Giocattoli con batterie

Anche un giocattolo apparentemente innocuo può diventare pericoloso se dimenticato in auto durante l’estate. Il calore può causare la fuoriuscita delle batterie, liberando sostanze corrosive, come l’idrossido di potassio, che può danneggiare i tessuti, irritare pelle o occhi e contaminare altri oggetti vicini. Inoltre, alcuni giocattoli elettronici hanno sensori o meccanismi che si attivano involontariamente con il calore o le vibrazioni. Questo può causare un funzionamento continuo e incontrollato, aumentando il rischio di surriscaldamento, cortocircuiti e, nei casi più gravi, incendi, specialmente se realizzati in plastica infiammabile.

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

Sunburn challenge

“Sunburn challenge”, sotto il sole fino a scottarsi. L’ultimo (pericoloso) trend virale dei giovanissimi

Dal mondo
COSENZA - Il “Sunburn Challenge” è l'ultimo (pericoloso) trend virale dei giovani sui social: scottarsi volutamente sotto il sole per poi mostrare i segni...
Roberto-Occhiuto

Occhiuto: «mia ricandidatura contro fango e immobilismo. Centrosinistra? Solo grande confusione»

Senza categoria
ROMA - "Affronto la campagna elettorale con grande tranquillità, perché invece di fare promesse potrò rivendicare il lavoro fatto in questi quattro anni. Mentre...
Pesce Scorpione

Nuovo avvistamento del Pesce Scorpione nelle acque calabresi. La specie aliena colonizza il Mediterraneo...

Calabria
GIOIOSA IONICA (CS) - Dalla Puglia alla Calabria. Crescono nel Mediterraneo gli avvistamenti del pesce scorpione, una specie aliena, ossia non originaria delle nostre...
Isola di Dino praia a mare

Ferragosto 2025: Praia a Mare regina della Calabria. Al 12ª posto le top 50...

Tirreno
COSENZA - Quante volte in questo periodo dell’anno ci siamo sentiti rivolgere la fatidica domanda: “Che fai a Ferragosto?”. Che si tratti di una...
Cosenza città deserta strade ferragosto

“Tutta mia la città”. Ferragosto a Cosenza, per un giorno strade deserte e silenziose...

Area Urbana
COSENZA - Ferragosto a Cosenza: strade deserte, saracinesche abbassate, negozi chiusi e solo qualche bar aperto. In giro si contano sulle dita delle mani...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria36983Area Urbana22244Provincia19734Italia7986Sport3841Tirreno2878Università1446
-->
F.B.
Altri Articoli di F.B.

Leggi ancora

Gadget-Nino-DAngelo.
Calabria

Vendeva gadget di Nino D’Angelo contraffatti, multata una donna e sequestrata...

CIRÒ MARINA (KR) - Vendeva gadget di Nino D'Angelo contraffatti nei pressi dell'area concerto. È per questo motivo che una donna è stata sanzionata...
Calabria

Raffica di dimissioni, il Consiglio comunale di Cutro verso lo scioglimento

CUTRO (KR) - Ore delicate e complicate nello stesso tempo a Cutro, in provincia di Crotone. Si sta verificando, infatti, un vero tzunami di...
incendio-carcere-paola
Tirreno

Paola, paura in carcere. Incendio in cella, nube tossica in tutta...

PAOLA (CS) - Ha appiccato un incendio in cella senza che prima fossero avvertiti segnali di una situazione di disagio. Nella serata di ieri,...
Provincia

Mormanno, nasce il presidio rurale AIB dei Vigili del Fuoco. Pappaterra:...

MORMANNO (CS) - Era stato annuciato ed oggi è realtà. A Mormanno, nel cuore del Parco nazionale del Pollino, è nato ufficialmente il presidio...
Calabria

Tragedia in mare: muore dopo un malore, ritrovato il cadavere dalla...

GROTTERIA (RC) - Era in vacanza con la famiglia nella Locride ma di lui si erano perse le tracce da ieri pomeriggio, a Grotteria...
Sequestro area
Calabria

Stabilimenti balneari abusivi, sotto sequestro una maxi area di quasi 5...

VIBO VALENTIA - Il personale del Comando Provinciale e del Reparto Operativo Aeronavale della Giuardia di Finanza di Vibo Valentia, con l’ausilio di tecnici...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA