Asaps: 22 vittime della strada nell’ultimo fine settimana, anche in Calabria

BOLOGNA – Una sorta di bollettino di guerra solo quello tra venerdì 2 e domenica 4 febbraio scorsi. Sono state ben 22 le vittime sulle strade italiane per incidenti, in leggero aumento rispetto al fine settimana precedente (20). Lo ricorda l’Asaps, Associazione sostenitori e amici della polizia stradale. La vittima più giovane un ragazzo di 19 anni, quella più anziana un uomo di 89 anni. Sono deceduti 13 automobilisti, sei motociclisti, un pedone, un ciclista e un autotrasportatore.

Si sono verificati anche due incidenti plurimortali, con quattro vittime. Nel report è considerato il decesso di una donna di 35 anni rimasta gravemente ferita in un incidente sette giorni fa: Asaps ha scelto di conteggiare, quando ne viene a conoscenza, anche i decessi che avvengono successivamente e oltre i 30 giorni dal sinistro, perché si tratta sempre di vittime della strada.

La fuoriuscita del veicolo senza il coinvolgimento di terzi è stata la causa di sette incidenti fatali, dieci quelli avvenuti su strade statali e provinciali, uno in autostrada. Fra le 22 vittime, cinque avevano meno di 35 anni. Sono stati 6 i decessi in Emilia-Romagna, 4 in Puglia, 3 in Lombardia, 2 in Campania e Sicilia, uno in Veneto, Lazio, Abruzzo, Calabria, Sardegna.