Anziani legati e derubati, anche un cosentino arrestato per la violenta rapina

ROMA – Hanno aspettato che il marito tornasse a casa e sotto la minaccia di un’arma si sono fatti strada nella sua abitazione dove c’era anche la moglie. Vittime un uomo di 77 anni e sua moglie, una 72enne. I ladri, travisati con berretto e scaldacollo, li avevano legati e imbavagliati con la carta gommata per poi rubare preziosi in oro, orologi e 20mila euro in contanti, custoditi in un cassetto del comodino della camera da letto.

E’ accaduto a Roma e i carabinieri, scattate le indagini, sono riusciti a risalire e ad arrestare tre persone: un 44enne di Avellino, un 49enne di Cosenza e un 31enne della provincia di Milano. Tutti sono gravemente indiziati di rapina aggravata e sequestro di persona. I fatti risalgono al 21 gennaio del 2022 al quinto piano di uno stabile in via Tiburtina.

Le vittime sarebbero riuscite a liberarsi poco dopo. Allertati i carabinieri sono scattati i rilievi nell’abitazione e le indagini. Identificati i due presunti autori della rapina e un terzo complice che avrebbe svolto il ruolo di ‘palo’ in auto per poi darsi alla fuga, i carabinieri del Nucleo Operativo Roma Piazza Dante hanno rintracciato e raggiunto gli indagati presso le rispettive abitazioni: il 44enne è stato portato nel carcere di Avellino, mentre il 49enne e il 31enne nel carcere di Milano-San Vittore.