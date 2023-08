Antoniozzi, l’appello: «Intervenire sui bambini sottratti all’altro genitore»

ROMA – “Nel nostro Paese è ancora diffuso il fenomeno dei minori sottratti al genitore affidatario. È una cosa molto grave sulla quale le forze dell’ordine e la magistratura devono intervenire. Lo afferma l’on Alfredo Antoniozzi vice capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera.

“Sono tanti i casi di bambini sottratti al genitore affidatario, in gran parte padri che prendono con sé i bambini nonostante sentenze chiare. In questo caso si tratta di reati e non si può tergiversare. Ovviamente vanno anche sanzionati quei genitori che non consentono al genitore non affidatario il bambino e anche queste cose vanno sanzionate duramente.

Dobbiamo lavorare per favorire un’armonia nelle coppie separate – aggiunge ancora Antoniozzi – aiutando laddove è possibile i papà separati ma anche pretendendo ché paghino gli alimenti che vanno chiaramente proporzionati al reddito e che vanno inseriti in una giurisprudenza che ci dice che le donne, quando sono in buona salute, possono e devono lavorare”.