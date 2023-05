Antimafia, Loizzo e l’appello da ‘calabrese’: «la commissione torni a essere credibile»

COSENZA – “Rivolgo i migliori auguri a Chiara Colosimo nuovo presidente della commissione Antimafia nella speranza che questa istituzione possa tornare a rappresentare tutti, fuori da ideologismi nefasti”. Lo afferma Simona Loizzo deputato della Lega. “Da calabrese – prosegue – so che le mafie sono pervasive ma so anche che è necessario renderle un nemico di tutti e non di una sola parte politica. Apprezzo il comportamento del Terzo polo che oggi è rimasto regolarmente in aula non cedendo a suggestioni e teoremi di cui siamo francamente stanchi”.

Antoniozzi: “Colosimo presidente capace”

“Chiara Colosimo saprà certamente essere un presidente di commissione Antimafia capace e terzo ma dispiace che Pd e Cinquestelle, proprio il 23 maggio, abbiano ferito l’istituzione uscendo dall’aula”. Lo afferma Alfredo Antoniozzi, vice capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera e componente della commissione Antimafia.

“Il Terzo Polo – prosegue – ha dimostrato invece serietà e senso delle istituzioni non abbandonando i lavori. Chiara Colosimo è una persona perbene e meritava la presenza in Commissione di tutti gli esponenti degli altri partiti. Per troppo tempo la battaglia antimafia è stata indebolita da ideologismi e teoremi che hanno portato non solo a dividere le forze politiche contro un nemico comune ma anche a rendere meno credibile tra i giovani l’azione di contrasto culturale e preventivo al crimine”. ”

Noi – conclude Antoniozzi – non vogliamo utilizzare le istituzioni per fini politici ma metterle al servizio di tutti: la mafia non è un’avversaria partitica ma un cancro terribile che mina la serenità e la tranquillità di tutti i cittadini , senza distinzione fra destra e sinistra”.