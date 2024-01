Anche gli amici a 4 zampe ingrassano con le feste, come farli tornare in forma

ROMA – I bagordi delle feste, tra cene e pranzi, aperitivi e dolci, come ogni anno spingono dopo l’epifania, a mettersi in riga a tavola. E le abbuffate di questi giorni hanno in parte interessato anche i nostri amici pelosi, riempiti di coccole e affetto, ma anche di leccornie. In molti casi, si tratta di piccole trasgressioni ma possono aver mandato in sovrappeso i nostri amici a quattro zampe. L’AIDAA – Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente – ha pensato anche a loro e in collaborazione con un gruppo di veterinari, ha stilato alcuni consigli per rimettere in forma, senza stress, il proprio cane o gatto.

Ovviamente i consigli sono generali perché alcuni animali possono soffrire di patologie o allergie. Pertanto è buona cosa, prima di iniziare qualsivoglia dieta, consultarsi con il veterinario. Di seguito i consigli per aiutare micio e fido a tornare in forma:

1- E’ fondamentale alimentare il proprio animale in modo sano e regolare, offrendogli la pappa preferibilmente sempre alla stessa ora e nelle quantità indicate dal veterinario, senza eccedere. Si sa che cani e gatti sono animali abitudinari ma anche molto ghiotti!

2 – Essere troppo permissivi rovina la salute dei nostri animali domestici senza nemmeno che ce ne rendiamo conto.

3 – Le crocchette dietetiche sono un cibo più salutare e facilmente dosabile rispetto alla pappa preparata ogni giorno, anche se con ottime intenzioni.

4 – Per cani e gatti che hanno già problemi di soprappeso od obesità e malattie correlate, è indispensabile seguire rigorosamente il regime dietetico loro riservato. Se non si notano miglioramenti, consultarsi con il veterinario.

5 – Se ci si accorge che il proprio cane o gatto sta ingrassando senza apparenti motivi, è consigliabile portarlo subito dal veterinario, senza aspettare.

6 – Va evitato di dare ai nostri amici a quattro zampe cibo dalla propria tavola, in particolare dolci e cibi conditi e molto grassi. Quando si vuole premiarli, meglio farlo con un biscotto di quelli studiati ad hoc per la loro alimentazione, sana ed equilibrata.

7 – Tra gli alimenti più nocivi per il cane vi sono: il caffè e il cioccolato, anche in piccole dosi, l’uvetta passa, gli alcolici. Un’attenzione particolare va posta anche verso l’avocado che contiene una sostanza molto tossica per il cane. Cipolle e aglio, usati spesso nella nostra cucina, possono essere pericolosi sia per il cane che per il gatto. Meglio evitare le olive al gatto.

8 – Tenere anche presente che i cani hanno difficoltà a digerire il lattosio, mentre non ci sono problemi di digestione per saccarosio e glucosio.

9 – È bene giocare spesso con il proprio micio per tenetelo in movimento. Un gatto pigro, soprattutto se con eccesso di peso non va bene. Chiedere consiglio al Veterinario.

10 – Fate lunghe passeggiate con il vostro cane: farà bene alla sua salute, aiutandolo a smaltire il grasso in eccesso e mantenendolo tonico e scattante ma farà bene anche a voi! Avere un cane aiuta a mantenersi più giovani!