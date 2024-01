Anas cerca apprendisti Cantonieri in diverse regioni italiane. Contratto di apprendistato, basta il diploma

COSENZA – Anas cerca apprendisti cantonieri in diverse regioni italiane da allocare a supporto delle Strutture Territoriali. La figura professionale ricercata verrà inserita con contratto di apprendistato professionalizzante (durata massima 24 mesi) per il conseguimento della qualifica professionale di “Cantoniere”, attraverso un percorso formativo per l’acquisizione delle relative competenze di base, trasversali e tecnico professionali. La retribuzione sarà riconosciuta nel rispetto della disciplina dell’apprendistato professionalizzante prevista dal citato CCNL. Le candidature possono essere effettuate entro il 26/01/2024.

Per candidarti, clicca sul link corrispondente alla ricerca di tuo interesse.

Anas cerca apprendisti Cantonieri. Attività e ruolo

Le principali mansioni del profilo professionale del “Cantoniere” sono:

– Attività di manutenzione o di pronto intervento, nel rispetto delle istruzioni ricevute, al fine di garantire la sicurezza e la transitabilità del tratto stradale di competenza e delle relative pertinenze

– Apposizione dei prescritti segnali di obbligo e di pericolo, sia per le limitazioni di transito che per le interruzioni della strada;

– Conduzione del mezzo in dotazione, provvedendo alla pulizia dello stesso, direttamente o presso i centri attrezzati.

Requisiti oggettivi richiesti

Titolo di studio: diploma di scuola secondaria di secondo grado

Età anagrafica: dai 18 ai 29 anni e 364 gg.

OPPURE, senza limiti di età, se beneficiari della CIGS coinvolti nell’accordo di transizione occupazionale oppure beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione (tali requisiti dovranno essere presenti anche all’atto della eventuale formalizzazione del contratto. In mancanza, non sarà possibile procedere con l’assunzione, in quanto trattatasi di requisiti essenziali previsti ex lege).

Possono candidarsi esclusivamente i beneficiari di NASPI, DISCOLL o dell’indennità speciale di disoccupazione edile e non coloro che, pur avendo inoltrato istanza per il riconoscimento del trattamento, avendone titolo, non l’abbiano ancora percepita.

Essere in possesso di patente di tipo B in corso di validità

Essere cittadino italiano, soggetto appartenente all’Unione Europea o extra-comunitario in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente

Essere in possesso di idoneità fisica alle mansioni di cantoniere. Tale idoneità, propedeutica all’assunzione, sarà rilasciata, a cura della Società, a seguito di visita medica preventiva a cui il candidato dovrà sottoporsi. Gli accertamenti sanitari saranno intesi a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro in riferimento ai rischi specifici della mansione, l’assenza di condizioni di alcool dipendenza e di assunzioni di sostanze psicotrope e stupefacenti, in conformità alla normativa vigente

Condizioni

I candidati dovranno essere in possesso dei requisiti essenziali per l’ammissione sopra descritti alla data di scadenza del presente annuncio e alla eventuale formalizzazione del contratto. In fase di screening dei curricula verrà attribuito titolo preferenziale per l’accesso alla fase selettiva ai candidati che hanno la residenza nella Regione in cui è situata la sede di lavoro.

Posizione economica organizzativa per la quale è finalizzato il periodo di apprendistato: Cantoniere – B2 del CCNL dei dipendenti del Gruppo Anas. Non saranno prese in considerazione le candidature di coloro che siano stati licenziati per giusta causa o giustificato motivo soggettivo nell’ambito di un precedente rapporto di lavoro intrattenuto con Anas S.p.A.

Si precisa, sin d’ora, che, il candidato risultato idoneo vincitore alla presente selezione e, pertanto, utilmente collocato nei bacini di idonei predisposti all’esito del processo selettivo, che rifiuti la successiva proposta di assunzione formulata dalla Società verrà cancellato dai suddetti bacini.